La fase de eliminatorias del Mundial de Fútbol empieza a tomar forma, y los coanfitriones, Estados Unidos y Canadá, ya conocen a sus rivales en la siguiente ronda.

Estados Unidos se enfrentará a Bosnia-Herzegovina el 1 de julio en Santa Clara (California), lo que le permitirá permanecer en la costa oeste tras haber disputado partidos en la zona de Los Ángeles y en Seattle durante la fase de grupos.

Los estadounidenses ya se habían asegurado una plaza en la fase de eliminatorias antes de caer por 3-2 ante Turquía la noche del jueves, ante un ruidoso público del sur de California repleto de famosos en el SoFi Stadium.

PUBLICIDAD

Canadá viajará a Los Ángeles para enfrentarse a Sudáfrica. Será el primer equipo anfitrión de un Mundial en jugar un partido de fase fuera de su territorio, lo que le sucedió por haber caído vencido el miércoles por 2-1 frente a Suiza en su último partido de la fase de grupos.

También se han confirmado otros partidos destacados, entre ellos el Marruecos-Países Bajos en Monterrey y el Japón-Brasil en Houston.

Varias selecciones, entre ellas Argentina, Alemania, México, Suiza y Costa de Marfil, se han clasificado para la fase de eliminatorias, pero aún están a la espera de conocer a sus rivales.

Los dieciseisavos de final se decidirán el sábado, una vez que concluyan los partidos de la fase de grupos y se conozcan las posiciones finales de los 12 grupos. Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, pasan a la ronda eliminatoria.

Así se perfila hasta ahora:

Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina, 1 de julio

El impulso de los estadounidenses, tras dos victorias consecutivas, se vio frenado por la derrota ante Turquía. Sin embargo, en la fase de eliminatorias se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina, que ocupa el puesto 62 en la clasificación de la FIFA y es el equipo europeo clasificado para el Mundial con peor posición.

Bosnia quedó tercera en el Grupo B con cuatro puntos. La estrella de Estados Unidos, Christian Pulisic, saltó al campo como suplente en la segunda parte del partido contra Turquía. No había vuelto a jugar desde que fue sustituido en el descanso del partido que ganaron en su debut contra Paraguay, debido a una lesión en la pantorrilla.

PUBLICIDAD

Sudáfrica contra Canadá, 28 de junio

Estas selecciones ya han hecho historia. Será la primera vez que ambas lleguen a la fase de eliminatorias directas del Mundial. Canadá, una de las coanfitrionas, se clasificó como segunda del Grupo B con cuatro puntos: una victoria, un empate y una derrota.

Sudáfrica quedó segunda del Grupo A, también con cuatro puntos, incluida una sorprendente victoria sobre Corea del Sur.

Brasil contra Japón, 29 de junio

Japón se clasificó en segunda posición del Grupo F tras un reñido empate a 1-1 ante Suecia, y la recompensa para los Samuráis Azules es un partido de eliminatoria directa contra Brasil, cinco veces campeón del mundo.

Japón cerrará un ciclo. En 1991 fichó a la leyenda brasileña Zico para profesionalizar la nueva liga nacional del país y respaldar la exitosa candidatura de Japón para albergar el Mundial de 2002.

Ahora, los japoneses tienen la oportunidad de demostrar cuánto han avanzado frente a un país que ha marcado la pauta.

Países Bajos contra Marruecos, 29 de junio

Holanda se proclamó campeona del Grupo F tras empatar con Japón y superar en goles a Suecia y Túnez, con un resultado global de 8-2. Marruecos terminó invicto y quedó segundo en el Grupo C, en su intento por convertirse en el primer campeón africano del Mundial. Marruecos llegó a las semifinales hace cuatro años en Catar.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.