La acción del Carnaval de Campeones 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A se reanuda hoy, viernes, con el inicio del segundo fin de semana del round robin, con cuatro juegos en agenda desde las 8:00 p.m.

La tanda será encabezada por el choque de invictos entre los Pescadores del Plata de Comerío y los Azucareros de Yabucoa, los únicos dos equipos que arrancaron con marca de 2-0 en esta etapa. Ambos conjuntos buscarán colocarse a las puertas de la clasificación al Final Four.

Comerío expondrá una cadena de seis victorias, mientras Yabucoa, que será local en el Estadio Néstor Morales de Humacao, intentará extender su racha a tres triunfos.

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Por los Pescadores del Plata abrirá el estelar zurdo Luis Leroy Cruz, mientras por los Azucareros lo hará el derecho Arturo Martoral. Se espera casa llena para este encuentro, para el cual se han vendido cerca de 1,000 boletos por adelantado a través de la plataforma EventosPR.com.

El juego será transmitido en vivo por WIPR Canal 6.

Por su parte, los campeones defensores Mulos de Juncos enfrentarán una importante prueba al visitar a los Petateros de Sabana Grande. Juncos, con 0-2 en el Carnaval, subirá a la loma a su estelar derecho Rubén Ramírez, mientras Sabana Grande confiará en el estelar zurdo Miguel Ausúa, quien tiene marca de 8-0 este año.

En otro encuentro, los Libertadores de Hormigueros visitarán a los Gigantes de Carolina en el estadio Roberto Clemente Walker. Ambos equipos juegan para 1-1.

El juvenil Ramón Rodríguez abrirá por los Libertadores y el estelar Héctor Quiñones hará lo propio por los Gigantes. Quiñones presenta marca de 4-0 en la actual postemporada.

Mientras, en el estadio Rafael “Fello” Marrero de Florida, los Maratonistas de Coamo visitarán a los Tigres de Hatillo. Alexander Woodson abrirá por los Maratonistas, que tienen marca de 0-2, y Erick Sepúlveda lo hará por los Tigres, que juegan para 1-1.

La acción continuará el sábado a las 7:30 p.m. con Carolina en Comerío, Yabucoa en Hormigueros, Hatillo en Juncos y Sabana Grande vs. Coamo en Santa Isabel.El domingo, Yabucoa visitará a Hatillo en Florida, Sabana Grande jugará en Comerío, Juncos en Hormigueros y Coamo en Carolina.