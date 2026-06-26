El Baloncesto Superior Nacional (BSN) sancionó este jueves a los Mets de Guaynabo por violar el reglamento del Tope Contractual Colectivo y del Impuesto de Lujo durante la pasada temporada.

Como consecuencia, Guaynabo pagará una multa de $50,000, no podrá utilizar sus tres refuerzos en los próximos tres juegos y perderá todos sus turnos en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2027. El castigo entró en vigor de manera inmediata, por lo que los Mets enfrentaron esta noche a los Vaqueros de Bayamón sin ninguno de sus importados.

A los Mets les restan tres partidos en la temporada regular, incluido el de Bayamón. De cara a la jornada del jueves, aparecían en la quinta posición de la Conferencia A con marca de 14-17 y a 2.5 juegos del cuarto y último puesto clasificatorio.

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La sanción fue emitida a menos de 24 horas de que Primera Hora reportara que el director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, había sido informado por Guaynabo de que retiraron la apelación presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), con sede en Lausana, Suiza.

Esto con el fin de demostrar que no violaron el reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo en la campaña anterior del BSN. Sin embargo, Carrillo decidió no aplicar la suspensión que le correspondía a los Mets por haber incurrido en una violación hasta que el TAS emitiera una resolución sobre el archivo del caso.