Los Mets de Guaynabo informaron al director de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ricardo Carrillo, que retiraron la apelación presentada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés), con sede en Lausana, Suiza.

Esto con el fin de demostrar que no violaron el reglamento sobre el Tope Contractual Colectivo e Impuesto de Lujo en la pasada temporada del BSN. Sin embargo, Carrillo determinó que no emitirá la suspensión que le corresponde a los Mets por haber incurrido en esta violación hasta que el TAS emita una resolución sobre el archivo del caso.

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“Hasta que el TAS no tome la determinación de archivar el caso, Guaynabo tiene que continuar jugando con todo su equipo”, dijo el director de torneo a Primera Hora .

Guaynabo había elevado el caso a Suiza, luego de que el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) concluyó que, en efecto, violó las normas del torneo en la campaña anterior.

Los Mets enfrentan una multa de $50,000, tres juegos sin refuerzos y la pérdida de todos sus turnos en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2027. Carrillo indicó que, una vez el TAS emita su resolución, Guaynabo será sancionado sin importar la etapa de la temporada en la que se encuentre. El primero en reportarlo fue El Nuevo Día.

Con tres partidos restantes en la fase regular, los Mets aparecen en la quinta posición de la Conferencia A del BSN con marca de 14-17 y a dos juegos de distancia de los Cangrejeros de Santurce (16-15), quienes ocupan el cuarto y último puesto clasificatorio de la sección. Recibirán el sábado a los Criollos de Caguas y viajarán el domingo a Canóvanas para enfrentar a los Gigantes, ambos rivales de su llave.