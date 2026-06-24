Aunque tres prospectos vinculados a Puerto Rico escucharon su nombre en la primera ronda del Draft de la NBA 2026 la noche del martes, solo Mikel Brown Jr. podría ser elegible para jugar con la Selección Nacional.

Kingston Flemings es de ascendencia boricua por parte de sus bisabuelos, por lo que no cumple con las reglas de elegibilidad de la FIBA. Yaxel Lendeborg, en cambio, nació en la isla, pero tiene interés en representar a República Dominicana porque sus padres son de ese país.

Flemings fue escogido en el octavo turno por los Hawks de Atlanta, mientras que Lendeborg fue la undécima selección de los Warriors de Golden State. Brown Jr., por otra parte, fue seleccionado sexto por los Nets de Brooklyn, luego de promediar 18.2 puntos, 3.3 rebotes y 4.7 asistencias por juego en su primera y única temporada con la Universidad Louisville.

PUBLICIDAD

Su caso es diferente al de los otros dos. De hecho, el armador, de 20 años y 6’5”, presumió las raíces de sus abuelos durante su llegada al sorteo, donde lució la monoestrellada y la flor de maga en el interior de su chaqueta.

“You gotta explain the fit!” Mikel Brown Jr. pulls up to the Red Carpet to show off his suit to fellow Puerto Rican and New Era Player Correspondent, Jose Alvarado 🇵🇷 @NewEraCap pic.twitter.com/teS1B32xpI — NBA (@NBA) June 23, 2026

Sin embargo, el presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (BSN), Yum Ramos, explicó que el novato tendría que someter una solicitud de cambio de ciudadanía deportiva ante la FIBA dentro de cinco años si desea jugar con el Equipo Nacional.

“Nosotros teníamos todo listo para que viniera a jugar con Puerto Rico. Se invitó, pero él declinó y se fue a jugar con Estados Unidos. Jugó con 18 años, así que ya no puede cambiar de ciudadanía”, expresó Ramos en una entrevista con Primera Hora .

Brown Jr. jugó con Estados Unidos en el AmeriCup Sub-18 de 2024 y en la Copa del Mundo Sub-19 de 2025, cuando tenía 18 y 19 años. Bajo las nuevas normas de elegibilidad de la FIBA, ya no calificaría para un cambio de ciudadanía deportiva que le permita representar a otro país a nivel internacional.

“Nosotros lo invitamos para los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe con la Selección adulta. También lo invitamos para torneos de la Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18 y para el Mundial de la Sub-19. Él está bien orgulloso de sus raíces puertorriqueñas, pero, cuando Estados Unidos te invita a jugar, contra eso no podemos competir. Lo mismo pasó con Carmelo Anthony”, aseguró Ramos.

PUBLICIDAD

Anthony es hijo de padre puertorriqueño y, a los 17 años, consideró representar a la isla, pero decidió unirse al prestigioso programa de USA Basketball. Pasó a convertirse en una leyenda del baloncesto con 10 apariciones en el Juego de Estrellas de la NBA y tres medallas de oro olímpicas.

El presidente de la FBPUR, por otro lado, indicó que no ha vuelto a tener comunicación con Brown Jr., luego de que el jugador no aceptó la invitación del organismo para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

De tener interés en representar a Puerto Rico, Brown Jr. atravesaría por un proceso similar al de Markus Howard, quien representó a Estados Unidos en dos competencias juveniles a los 15 y 16 años.

Howard pidió salir primero del programa de USA Basketball antes de someter una solicitud formal ante la FIBA en 2023. No obstante, el cambio de ciudadanía de Howard fue autorizado en mayo de 2024 y debutó con el Equipo Nacional en una ventana clasificatoria para el AmeriCup 2025.

“Tendría que estar cinco años sin ser convocado por Estados Unidos para que la FIBA lo pueda considerar”, sostuvo Ramos sobre el caso de Brown Jr., quien para ese entonces, estaría en su quinta temporada en la NBA y tendría 25 años.