Unos tres jugadores con sangre boricua tienen altas probabilidades de escuchar sus nombres dentro de los primeros 15 turnos del Sorteo de Novatos de la NBA 2026, de acuerdo con el periodista Raúl Álzaga.

Ellos son Kingston Flemings, Mikel Brown Jr. y Yaxel Lendeborg.

Para Álzaga, sería una sorpresa que alguno de los tres quedara fuera de ese grupo de la parte alta del draft, que se celebrará entre el martes y miércoles en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York.

“Me sorprendería que cualquiera de esos tres jugadores no esté en el Top 15”, aseguró el analista en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

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Kingston Flemings

El jugador, de 19 años y 6′4″, viene de una destacada temporada en su primer año en la NCAA con la Universidad de Houston. Promedió 16.1 puntos, 4.1 rebotes y 5.2 asistencias por partido.

Álzaga explicó que Flemings posee ascendencia puertorriqueña por parte de sus bisabuelos y lo describió como un base compacto, fuerte físicamente y capaz de impactar ambos lados de la cancha.

“Es un tanquecito. Me gusta porque ataca el aro por ambos lados, tanto por la derecha como por la izquierda. Tiene ese tiro contra la tabla bien alto que recuerda a jugadores como Jalen Brunson o Allen Iverson”, señaló.

El analista destacó que una de las mayores virtudes es la presión constante que ejerce sobre las defensas.

“Es un tipo que pone presión en el canasto porque al atacar colapsa la defensa. Puede finalizar él mismo o encontrar a los tiradores. Mete el triple, tiene buen tiro de media distancia, finaliza bien y es un buen defensor”, dijo.

Su principal interrogante para algunos cazatalentos es la envergadura. Aunque mide 6’4”, posee prácticamente la misma extensión de brazos, algo que algunos consideran una limitación defensiva.

Aun así, el periodista entiende que su intensidad competitiva compensa esa desventaja.

“Se parece un poco a De’Aaron Fox... es un jugador más cometido y más team player”, indicó.

Kingston Flemings (4) ( Ashley Landis )

Mikel Brown Jr.

El escolta-armador, de 20 años y 6′5″, registró 18.2 puntos, 3.3 capturas y 4.7 asistencias por cotejo en su primera campaña en la Universidad de Louisville.

Álzaga expresó que Brown posee ascendencia puertorriqueña de tercera generación.

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“Es un jugador tipo LaMelo Ball. Hace unos pases brutales y a veces mete la bola desde 30 pies del canasto”, comentó.

Sin embargo, consideró que también es un prospecto que suele fallar tiros.

“Puede ser un boom or bust, puede ser tan bueno como LaMelo, pero también es errático”, mencionó Álzaga.

“Es un tipo que sí en algunos momentos luce espectacular y te puede cargar en momentos clave, como cuando vino Trae Young y dejó pegado a los Knicks (de Nueva York) en playoffs en un momento, pero a la misma vez en otros juegos viene y tira canastos que son irresponsables y frustra”, añadió.

Mikel Brown Jr. (0) ( Chris Seward )

Yaxel Lendeborg

Lendeborg es quizás el más conocido para los aficionados boricuas debido a que fue seleccionado por los Piratas de Quebradillas el segundo turno global del sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional en 2025.

El delantero, nacido en Puerto Rico y de padres dominicano, viene de completar su temporada senior con los Wolverines de Michigan. Con 6′9″, registró 15.1 puntos, 6.8 rebotes y 3.2 asistencias, y guió a la Universidad de Michigan a la conquista del título de la NCAA por primera vez en 37 años.

Álzaga destacó que, a diferencia de la mayoría de los prospectos de élite, Lendeborg llega al sorteo con 24 años, una característica que podría jugar tanto a favor como en contra.

“Los equipos normalmente buscan jugadores de 19 o 20 años, pero él va a ser un jugador de impacto inmediato”, explicó.

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El analista resaltó que el puertorriqueño ya posee la madurez física suficiente para contribuir desde su primera temporada.

“Lo vas a tener en su prime durante en un contrato de novato. Lo que pasa es que no tiene mucho tiempo para mejorar más de lo que ya lo ha hecho”, indicó.

Aunque tradicionalmente se desempeña como ala-pívot, Michigan le permitió asumir funciones de alero durante la pasada campaña.

“Eso demuestra que te puede jugar de la posición tres a la cinco en la NBA... Pasa la bola, rebotea, defiende y entiende el juego”, señaló Álzaga.

Yaxel Lendeborg ( Lon Horwedel )

Cuatro nombres que dominan el draft

La conversación principal del sorteo girará alrededor de AJ Dybantsa, Darryn Peterson, Cameron Boozer y Caleb Wilson, considerados los prospectos élite de la Clase 2026.

De acuerdo con Álzaga, los equipos de Wizards de Washington, Jazz de Utah, Grizzlies de Álzaga y Bulls de Chicago, en ese orden, se repartirán a estos cuatro jugadores en los primeros turnos del sorteo.

Álzaga describió a Dybantsa como una mezcla de Jaylen Brown, Tracy McGrady y OG Anunoby.

“Es un jugador que físicamente ya parece un hombre. Tiene el cuerpo, la fuerza y la capacidad atlética para dominar desde el primer día”, indicó.

Su principal fortaleza es la capacidad de crear ofensiva por cuenta propia.

De otro lado, para el analista, Peterson sobresale por su habilidad de anotar desde larga distancia.

“Es un tirador que puede crearse su propio tiro y lanzarte en la cara, como Stephen Curry o Ray Allen”, explicó Álzaga.

Su comparación es una versión atlética de Allen durante su etapa con los SuperSonics de Seattle.

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Además de su ofensiva, Peterson adquiere valor por compromiso defensivo.

“Es un defensor orgulloso. Algunos llegaron a compararlo con Kobe Bryant”, comentó, al agregar que desconoce si llegará a ese nivel.

No obstante, unas lesiones de hamstring y pantorrilla durante su primer año en la Universidad de Kansas provocaron cierto descenso en su valoración.

El alero AJ Dybantsa, de BYU, el base de Kansas Darryn Peterson, el alero de Duke Cameron Boozer y el alero de Carolina del Norte Caleb Wilson. ( Amanda Loman Reed Hoffmann Brynn )

Por otra parte, el hijo del exjugador de la NBA Carlos Boozer, Cameron llega al sorteo con la reputación de ser uno de los jugadores más inteligentes que han entrado al draft en mucho tiempo.

El delantero se destacó en la NCAA con promedios superiores a 20 puntos y 10 rebotes. Además, demostró su capacidad como pasador.

“Es un ganador... El tipo mete la bola de tres puntos, también pone la bola en el piso, ataca por tierra como que medio en cámara lenta, pero de alguna forma siempre llega y finaliza. Es un tipo que lanza bien del tiro libre”, afirmó Álzaga.

“Es probablemente el jugador con el mejor IQ de baloncesto de todo el draft”, manifestó.

El analista lo compara con una combinación entre el mejor Kevin Love y Paolo Banchero.

Del otro lado está Wilson, quien es un delantero de 6′9″ con buenas herramientas físicas.

“Tiene tiene rangos similares así tipo Kevin Garnett, no tan alto como él, pero tiene esa actitud de que te voy a comer vivo”, señaló Álzaga.

“Es un tipo bien agresivo atacando el canasto. Busca donquear en la cara cada vez que pueda“.

Aunque actualmente su juego ofensivo se concentra en la pintura y la media distancia, muchos especialistas creen que desarrollará un tiro de larga distancia con el paso de los años.

“Quizás no en la primera temporada, quizás lo vayamos a ver en la tercera o en la cuarta temporada, pero desde el saque va a ser un jugador de impacto”, sentenció el analista.