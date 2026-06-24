Arecibo. Mucho antes de que José Alvarado paseara por las calles de Manhattan con el trofeo Larry O’Brien, Renaldo Balkman ya sudaba el uniforme de los Knicks de Nueva York.

Balkman, también de raíces puertorriqueñas por su abuela materna, jugó cuatro de sus siete temporadas en la NBA con los Knicks, entre 2006 y 2008, y luego de 2010 a 2012.

El delantero, de 41 años y 6’8”, llevó con orgullo en su pecho el nombre del equipo de la ciudad donde nació por 150 juegos.

Vio acción en años complicados en los que Nueva York ni siquiera clasificó a la postemporada, pero también vivió allí los mejores momentos de su carrera al compartir camerino con figuras de la talla de Carmelo Anthony, Amar’e Stoudemire y J.R. Smith.

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Por eso, se lo disfrutó como si hubiese sido un logro suyo cuando los Knicks derrotaron en cinco juegos a los Spurs de San Antonio en las Finales de la NBA para ganar el campeonato y poner fin a una sequía de 53 años.

“Una vez eres Knick, siempre serás Knick. Me hubiese gustado haber sido parte de eso. Fue un momento especial para Nueva York y los Knicks. Ese campeonato significa tanto para Nueva York. Jugaron con intensidad hasta el final. Solo perdieron tres juegos, lo cual es increíble”, expresó Balkman a Primera Hora después de un partido de los Vaqueros de Bayamón.

“Fui parte de esa franquicia y ellos consiguieron algo que nosotros no pudimos en 53 años, así que me quito el sombrero ante ellos. Amo Nueva York y pronto volveré a casa para celebrar el campeonato como si fuera mío”, abundó.

Renaldo Balkman en uniforme de los Knicks de Nueva York.

Balkman se mudó de Nueva York a Florida a una temprana edad para perseguir su sueño de convertirse en baloncelista profesional. Sin embargo, su amor por los Knicks nunca desapareció, incluso estando radicado en el sur de Estados Unidos.

Así que vivió tanto como fanático y jugador el dolor de ver a su equipo atravesar más de cinco décadas sin alcanzar la gloria, pero ahora observa desde la distancia cómo uno de sus compatriotas celebra el campeonato de Nueva York con el uniforme que una vez vistió.

Alvarado, también nacido en Nueva York y de ascendencia boricua, tuvo minutos limitados, pero jugó un rol importante en el cuarto partido, donde anotó ocho puntos, todos en el último parcial, tirando de 4-3 de campo, incluyendo dos triples, saliendo del banco.

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“Estoy contento por él (Alvarado) también. Este campeonato también es especial para la isla porque él es puertorriqueño; nos da algo para celebrar y alegrarnos”, comentó Balkman sobre Alvarado, quien se unió a Alfred “Butch” Lee y José Juan Barea en la exclusiva lista de canasteros boricuas con un cetro en la NBA.

En busca del “back to back” en Bayamón

El alero de los Vaqueros compartió que tuvo la oportunidad de hablar con algunos de sus excompañeros, como Anthony y Smith, luego de que los Knicks conquistaran el título, pero planifica celebrarlo en la Gran Manzana cuando concluya la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Balkman podría muy bien volver a Nueva York con un tercer anillo en la llamada “liga más dura”, pues Bayamón se perfila como uno de los favoritos a quedar campeón esta campaña.

A su edad, tiene minutos fijos en la rotación del dirigente Christian Dalmau como el centro suplente de los Vaqueros y promedia 7.1 puntos y 4.7 rebotes por juego. Además, solo se ha perdido un partido en lo que va del torneo. Pero, en lugar de hablar sobre su desempeño, prefirió elogiar al refuerzo pívot Damian Jones.

“He tenido mis altas y bajas. Una vez empieza la postemporada, es otro torneo. Todo el mundo está haciendo un excelente trabajo. Damian Jones puede ser clave para nosotros. Siento que, a medida que pasan los juegos, se aclimata mejor al equipo. Es un gran muchacho”, sostuvo Balkman.

“Se supone que debemos llegar hasta el final y eso es lo que quiero: ganar otro campeonato en Puerto Rico. Si tomamos un juego a la vez, haremos lo que hicieron los Knicks: ganar el campeonato”, continuó.

Con dos juegos restantes en la temporada regular, los Vaqueros marchan en la primera posición de la tabla global del BSN con marca de 21-11. Recibirán el jueves a los Mets de Guaynabo, quienes siguen luchando por asegurar su clasificación, en el Coliseo Rubén Rodríguez.