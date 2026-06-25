José Alvarado lleva casi dos semanas celebrando el campeonato de los Knicks de Nueva York, pero pronto tendrá que sentarse a decidir el próximo paso que dará en su carrera.

Antes de pasar a los Knicks mediante un cambio en febrero pasado, el armador de raíces puertorriqueñas firmó una extensión de dos años y $9 millones con los Pelicans de Nueva Orleans, que incluye una opción de jugador para la temporada 2026-27.

Según el periodista Jake Fischer, Alvarado y Nueva York acordaron posponer hasta el viernes la fecha en la que el jugador le comunicará su decisión a la franquicia. Con eso en mente, el canastero deberá determinar esta semana si ejerce la opción de contrato de $4.5 millones o si se convierte en agente libre sin restricciones.

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“Realmente no lo he pensado todavía. Solo estoy tratando de disfrutar este momento, pero obviamente eso se acerca y es una conversación seria. Mientras hablamos, ellos probablemente ya están tomando una decisión. Veré cuál es la mejor opción para mí”, expresó Alvarado al ser abordado sobre la decisión en su llegada al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

El armador, de 28 años y 6’0”, promedió 6.6 puntos, 2.0 rebotes y 3.8 asistencias en 28 juegos con los Knicks. Como suplente, tuvo minutos limitados en las Finales de la NBA ante los Spurs de San Antonio, pero jugó un rol importante en el cuarto partido, recordado por el dramático tapeo de OG Anunoby.

Esa noche solo vio 16 minutos de acción, pero anotó ocho puntos, todos en el cuarto parcial. A pesar de esto, existen grandes posibilidades de que Alvarado no vista el uniforme de Nueva York la próxima temporada.

De acuerdo con el periodista John Hollinger, de The Athletic, se espera que el puertorriqueño rechace su opción de contrato y explore la agencia libre, ya que podría conseguir un nuevo acuerdo de hasta $10 millones por año. Esta cifra podría ser más elevada de lo que los Knicks están dispuestos a pagarle.