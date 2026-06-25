La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) oficializó este miércoles la incorporación del enebeísta Enrique Freeman al programa nacional de cara a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, como había anticipado hace dos semanas Primera Hora .

“Enrique Freeman se une oficialmente al programa nacional masculino y vestirá por primera vez los colores de Puerto Rico en la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo”, lee el mensaje publicado en las redes sociales de la FBPUR.

Freeman es hijo de la boricua Tania Torres, quien nació y se crió en la isla, por lo que es elegible para jugar con Puerto Rico. En su caso, el delantero, de 25 años y 6’9” de estatura, creció en Cleveland, Ohio. Sin embargo, nunca ha participado en competencias internacionales organizadas por la FIBA.

PUBLICIDAD

Freeman fue seleccionado por los Pacers de Indiana con el turno número 50 de la segunda ronda del Draft de la NBA 2024. Firmó un contrato de dos vías con los Timberwolves de Minnesota en agosto de 2025, luego de una destacada actuación en la Summer League.

En la pasada temporada con los Timberwolves, compitió tanto en la NBA como en la G League con los Iowa Wolves, equipo filial de la organización. Con Minnesota vio acción en apenas cuatro juegos, mientras que con Iowa disputó 28.

También fue seleccionado por los Vaqueros de Bayamón con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), así que existe la posibilidad de que se mantenga en la isla después de la ventana.

Aunque no lo dice en la publicación, el presidente de la FBPUR, Yum Ramos, aseguró hace dos semanas a Primera Hora que Freeman formaría parte del Equipo Nacional que llevarían a la tercera ventana.

Puerto Rico tiene en agenda dos partidos cruciales como visitante ante Canadá y Bahamas el 3 y 6 de julio en esta ventana, después de ganar apenas uno de los cuatro encuentros que disputó en las primeras dos.

Así las cosas, los puertorriqueños ocupan la tercera posición del Grupo B con una marca de 1-3. Canadá lidera la llave con un récord perfecto de 4-0. Le sigue Jamaica con un balance 2-2 y Bahamas aparece en el cuarto y último puesto con 1-3. Solo los primeros tres avanzarán a la siguiente fase.