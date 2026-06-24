El Segundo, California. Austin Reaves renovó con los Lakers de Los Ángeles al firmar un contrato de cuatro años por valor de $185 millones, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no es oficial. Con este contrato Reaves consolida su estatus como uno de los jugadores no seleccionados en el draft más exitosos de la historia reciente de la NBA.

Reaves rechazó su opción de jugador de $14.9 millones para la próxima campaña para concretar este acuerdo con el equipo que lo fichó desde Oklahoma después del draft de 2021. El escurridizo escolta se ha convertido en uno de los anotadores y creadores de juego más eficaces de la NBA, aumentando su promedio de puntos en cada temporada de sus cinco años de carrera.

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Reaves, de 28 años, promedió 23.3 unidades, 5.5 asistencias y 4.7 rebotes la temporada pasada pese a perderse dos tramos importantes del año por lesiones que lo acompañaron hasta la postemporada. También ha desarrollado un vínculo estrecho con su compañero en el perímetro de los Lakers, el campeón anotador de la NBA, Luka Doncic.

Reaves habría sido uno de los principales agentes libres de la NBA en el mercado abierto este verano. En cambio, permanece firmemente al lado de Doncic mientras los Lakers y LeBron James determinan sus próximos pasos. Los Ángeles también ha estado conversando sobre el futuro con los agentes libres inminentes Rui Hachimura, Luke Kennard y Jaxson Hayes durante la ventana exclusiva de negociación con los propios agentes libres de un equipo.

Después de que la temporada de los Lakers, campeones de la División del Pacífico, terminó con una derrota en la segunda ronda ante el Thunder de Oklahoma City mientras Doncic estaba fuera por una lesión en el tendón de la corva, el gerente general Rob Pelinka dejó claro que Reaves probablemente no se iría a ninguna parte, al manifestar que el equipo y Reaves ya habían decidido, en esencia, trabajar en una extensión. Reaves creció en Arkansas como aficionado de los Lakers, y es uno de los favoritos de la afición en Los Ángeles.

“Comenzó su camino aquí como Laker, y nos ha dejado muy claro que quiere que su camino continúe como Laker. Y nosotros sentimos lo mismo”, indicó Pelinka.

Los Lakers también formalizaron su canje de la noche del draft el miércoles, al adquirir los derechos de la selección número 24 global, Cameron Carr, en un acuerdo con los Knicks de Nueva York. Los Ángeles cedieron consideraciones en efectivo y los derechos de draft del español Sergio De Larrea, quien fue elegido por los Lakers con el número 25 el martes por la noche.

Carr, un alero de 6′5″ que anotó 18.9 puntos por partido con Baylor la temporada pasada, usará el número 43 con los Lakers.