Los Cangrejeros de Santurce vencieron el miércoles, 94-87, a los Santeros de Aguada en el Coliseo Roberto Clemente para colocarse a medio juego de la tercera posición de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De paso, los Osos de Manatí (14-18) quedaron eliminados al no tener opciones matemáticas de clasificar a la postemporada. Santurce, en cambio, mejoró su marca a 17-15 con dos partidos restantes en la temporada regular del BSN.

El tercer puesto de la Conferencia A es ocupado por los Gigantes de Carolina-Canóvanas (17-14), a quienes les quedan tres encuentros en esta fase del torneo. Aguada, por su parte, sigue en el tercer lugar de la Conferencia B con balance de 15-16.

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Ian Clark fue el líder ofensivo de los Cangrejeros con 22 puntos, incluidos cuatro triples en siete intentos, pero el mejor fue Ángel Rodríguez con 18 unidades, seis rebotes y ocho asistencias. En su segundo juego con Santurce, Kenneth Faried terminó con 10 tantos y 12 capturas. En causa perdida, Jacob Wiley finalizó con 16 puntos y Antonio Ralat con 14.

En el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez, los Indios de Mayagüez aplastaron, 95-68, a los Atléticos de San Germán para propinarles su cuarta derrota consecutiva sin André Curbelo y Montrezl Harrell.

Mayagüez ahora juega para 12-20, mientras que San Germán continúa en la cima de la Conferencia B con 20-13. Así las cosas, los Piratas de Quebradillas aseguraron el peor récord del torneo en general, por lo que los Cangrejeros tendrán el primer turno en el Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 tras el cambio por Kyle Viñales.

Jared Ruiz lideró a los Indios con 25 unidades, incluidos cinco triples en ocho intentos, siete rebotes y cuatro asistencias. El más destacado de los Atléticos fue Nick Perkins con 11 tantos y ocho capturas.

La acción del BSN continuará este jueves con tres partidos en agenda: los Mets de Guaynabo visitarán a los Vaqueros de Bayamón, los Criollos de Caguas recibirán la visita de los Osos y los Capitanes de Arecibo chocarán con los Piratas.