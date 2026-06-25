Nueva York. La WNBA ha suspendido a Alyssa Thomas, de Phoenix, por un partido tras golpear con el puño la garganta de Caitlin Clark durante el partido del miércoles por la noche contra Indiana.

El incidente ocurrió a falta de 6:52 para el final del segundo cuarto y se consideró una acción antideportiva. La liga le impuso a Thomas una penalización de Falta Flagrante de tipo 2. Los árbitros no señalaron ninguna falta en la jugada.

La WNBA tiene la facultad de revisar un partido para reclasificar una falta flagrante o para clasificar como flagrante cualquier falta que no se haya señalado como tal durante el partido.

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Thomas cumplirá su suspensión el sábado, cuando las Mercury visiten a las Toronto Tempo.

Stephanie White went off on the officials for not calling what she deemed two "cheap shots" on Caitlin Clark.



Clark exited in the second half because of back issues. pic.twitter.com/gj1Y1GfiOC — espnW (@espnW) June 25, 2026

“Fue una falta grave. El hecho de que no se haya señalado... ¡Hay que señalarla!”, declaró la entrenadora de las Fever, Stephanie White, tras el partido. “¿Vienes aquí sabiendo lo que pasó hace dos noches y esa (grosería) sigue ocurriendo? Absolutamente inaceptable".

Las Fever reiteraron su llamado a la seguridad de las jugadoras en un comunicado el jueves.

“La seguridad de las jugadoras debe ser primordial en nuestra liga”, dijo la presidenta del equipo Fever, Kelly Krauskopf, en un comunicado. “Agradecemos la revisión del incidente de anoche por parte de la WNBA y las medidas tomadas. Ahora mismo, nuestra atención está puesta en Caitlin y en todo nuestro equipo mientras nos preparamos para el sábado”.

Las Fever reciben a Los Ángeles el sábado por la noche.

Esta no es la primera vez que la liga agrava una falta contra Clark. La temporada pasada, Marina Mabrey, cuando jugaba con Connecticut, recibió una falta técnica en un partido contra Indiana. La liga la elevó posteriormente a una falta flagrante de tipo 2. A lo largo de los años, la NBA ha tenido algunos casos en los que la liga elevó una jugada que resultó en una suspensión.

Los dos equipos también jugaron el lunes por la noche y se pitaron seis faltas técnicas y se produjo una expulsión. Clark recibió su quinta falta técnica de la temporada en ese partido. El equipo solicitó a la liga que anulara la sanción técnica, pero la WNBA confirmó que se mantendría.

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El juego físico continuó en el partido del miércoles, que las Mercury ganaron 111-109.

Clark abandonó el partido en el tercer cuarto debido a un problema de espalda. Al parecer, se resintió de la espalda en el segundo cuarto cuando recibió una falta al intentar un triple. Cayó al suelo y se frotó la espalda al levantarse. En el primer cuarto, regresó al túnel y volvió al banquillo con una venda.

Terminó el partido con 19 puntos y ocho asistencias en 20 minutos.