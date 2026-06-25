La Major League Baseball ha propuesto limitar la mayoría de los contratos de los agentes libres a cinco años y al 15% del tope salarial de cada equipo, así como eliminar la remuneración diferida, dando a conocer así más detalles de un plan de tope salarial que probablemente provocará un enfrentamiento con el sindicato de jugadores.

Durante una sesión de negociación celebrada el jueves en la sede del sindicato, la MLB afirmó que aceptaría la propuesta del sindicato de conceder la condición de agente libre un año antes a los jugadores que hayan cumplido los 30 años, como parte de un sistema de tope salarial.

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La MLB también propuso aumentar el salario mínimo de 780,000 dólares a 1 millón de dólares para aquellos jugadores con dos años de servicio en las Grandes Ligas.

La MLB también propone aumentar el fondo de bonificaciones previas al arbitraje de 50 millones de dólares a 65 millones el año que viene y a 75 millones para 2032, la sexta temporada del acuerdo de siete años propuesto por la MLB.

La MLB también ha anunciado que aceptará eliminar la oferta cualificada para los agentes libres, que ha limitado el mercado para algunos jugadores.

Las negociaciones comenzaron el 13 de mayo con el objetivo de alcanzar un acuerdo que sustituya al contrato de cinco años que vence el 1 de diciembre, y los propietarios propusieron un tope salarial por primera vez desde que el sindicato lograra evitar ese sistema durante una huelga de siete meses y medio en 1994-95. Se espera que la MLB imponga un cierre patronal en diciembre, lo que paralizará los fichajes de agentes libres y los traspasos.

Tras la expiración del acuerdo anterior en diciembre de 2021, las negociaciones intensivas no comenzaron hasta finales de febrero, a medida que se cernía la amenaza de perder partidos de la temporada regular —además de ingresos y salarios—. Las partes llegaron a un acuerdo el 10 de marzo, el día 99 del cierre patronal, lo que permitió mantener el calendario de 162 partidos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.