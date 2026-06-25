Miami Gardens, Florida. Estamos en el descanso del Mundial. Tomen un respiro, todos.

El miércoles se alcanzó el ecuador del torneo de 104 partidos; técnicamente, ya se ha superado ligeramente ese punto, ya que se han disputado 54 partidos y quedan 50 para que se proclame el campeón del Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio.

Estados Unidos ha llegado a los dieciseisavos de final, lo cual no debería sorprender a nadie. México y Canadá, las otras naciones anfitrionas de este Mundial, el más grande de la historia, también se han clasificado para la fase eliminatoria. Y las estrellas brillan con fuerza: el argentino Lionel Messi suma cinco goles para dar el pistoletazo de salida a lo que espera que sea una carrera hacia su segundo título mundial consecutivo. El francés Kylian Mbappé lleva cuatro, al igual que el noruego Erling Haaland y el brasileño Vinicius Júnior.

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Los estadios están prácticamente llenos; la FIFA presume de una asistencia récord. Y ha habido algunas historias conmovedoras, entre las que destaca la del portero de Cabo Verde, Vozinha, y cómo su madre pudo venir a este Mundial.

“Lo mejor aún está por llegar”, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a SNTV a principios de esta semana.

En otras palabras, la segunda mitad de este torneo —al igual que la segunda mitad de los partidos— es cuando las cosas pueden ponerse realmente interesantes.

Quién está conectado

Tras los partidos del miércoles, 13 equipos se han clasificado para los dieciseisavos de final.

México quedó en primer lugar del Grupo A, Suiza del Grupo B, Brasil del Grupo C, Estados Unidos del Grupo D, Alemania del Grupo E y Argentina del Grupo J.

Francia, Noruega, Canadá, Marruecos, Colombia, Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica también tienen asegurada su clasificación para la fase eliminatoria.

“Sé lo que se siente, pero es muy difícil explicar cómo se siente”, declaró el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, después de que su equipo se asegurara su primera clasificación para la fase eliminatoria. “Estoy muy contento por los chicos”.

🚨 USA SOCCER GOING FOR HISTORY TONIGHT!



Team USA takes the field in Los Angeles for their final group stage match against Turkey, aiming to become the first U.S. team ever to go 3-0 and roll into the knockout rounds!



Our stars are locked in: “We want to win… play a big part… pic.twitter.com/CevQQnLPB6 — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) June 25, 2026

Quiénes están fuera

Hay algunos equipos que ya saben que estarán entre los 16 que no superarán la fase de grupos y no pasarán a los dieciseisavos de final.

La República Checa, Haití, Turquía, Túnez, Jordania, Catar y Panamá ya no tienen posibilidades de clasificarse.

Siguen con esperanzas

Con 13 equipos clasificados para la fase eliminatoria y siete eliminados, quedan 28 equipos que se disputarán las 19 plazas restantes para los dieciseisavos de final.

Aún quedan algunos partidos clave:

— El partido entre Australia y Paraguay es un encuentro en el que, si ganas, pasas a la siguiente ronda.

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— El ganador del partido entre Japón y Suecia se aseguraría una plaza en los dieciseisavos de final, al igual que el ganador del partido entre Austria y Argelia.

— La pequeña Cabo Verde pasaría a la fase eliminatoria si venciera a Arabia Saudí.

— El partido entre Colombia y Portugal determinará quién se proclamará ganador del Grupo K.

El camino de EE. UU.

Una cosa está clara: el único partido que Estados Unidos podría disputar en la zona horaria del Este será la final del Mundial.

Los estadounidenses comenzarán la ronda de 32 en Santa Clara (California) el 1 de julio. Si ganan, se desplazarán a Seattle para disputar los octavos de final. Si también ganan ese partido, se dirigirán a Inglewood (California) para disputar los cuartos de final. Si ganan también allí, les espera Arlington, Texas, para las semifinales.

El rival más probable para Estados Unidos en la ronda de 32 es Bosnia y Herzegovina. A continuación, parece probable que les espere Egipto.

¿Qué va a pasar ahora (o a partir del domingo)?

Una vez finalizada la fase de grupos, es cuando realmente empieza la emoción.

Se llama «fase eliminatoria» por una razón: si no ganas en esta ronda, quedas eliminado del torneo. (La única excepción son las semifinales, ya que los perdedores de esos partidos se desplazarán a Miami Gardens, Florida, para disputar el tercer puesto).

Un equipo tendrá que ganar cinco partidos de eliminación directa para alzarse con el título de la Copa del Mundo.

La puntuación ha subido

Todo el mundo debería haber previsto que el récord de goles totales en un Mundial se batiría en este torneo. Al fin y al cabo, este torneo cuenta con 104 partidos, frente a los apenas 64 que se disputaban en el formato utilizado en los siete Mundiales anteriores.

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Y el récord de más goles se batirá, casi con toda seguridad, el jueves o el viernes. Hace cuatro años se marcaron 172 goles en Catar; este año, hasta la fecha, se han marcado 161 goles en 54 partidos.

Pero lo más destacable de este torneo es que la media de goles por partido se encuentra en su nivel más alto en más de 50 años: 2,98 goles por encuentro.

En España, en 1982, se marcaron una media de 2,81 goles por partido; en México, en 1970, 2,97 goles por partido; y en Suecia, en 1958, 3,60 goles por partido.

Dicho esto, los partidos de este año han sido auténticas batallas defensivas en comparación con lo que ocurrió en 1954 en Suiza, cuando los encuentros registraron una asombrosa media de 5,38 goles por partido. En aquel torneo se disputó un partido que terminó con un marcador de 7-5, que sigue siendo el partido con más goles de la historia de la Copa del Mundo masculina.

El ritmo

Al término de la 17.ª jornada del Mundial, el sábado, se habrán disputado 72 partidos y quedarán 32 por disputar. Ese es el día en que finaliza la fase de grupos y comienza la fase eliminatoria, en la que todos los partidos, hasta las semifinales, son a vida o muerte.

Y entonces las cosas se calman. Un poco, al menos.

Solo hay un partido de la ronda de 32 programado para el domingo: Sudáfrica contra Canadá en Los Ángeles. A partir de ahí, la competición se reanuda y hay partidos programados todos los días hasta el 8 de julio. Eso significa que el torneo contará con 27 días consecutivos de competición antes de que todos tengan un día de descanso.

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¿Una revancha?

Argentina y Francia nos regalaron una final épica del Mundial de 2022. No es descabellado pensar que este año podamos ver una revancha; tal y como está el cuadro en este momento (y esto podría cambiar fácilmente), deberían estar en bandos opuestos, lo que haría posible un enfrentamiento en la final.

Argentina ha marcado cinco goles en sus dos primeros partidos, y Messi —que el miércoles cumplió 39 años— ha marcado los cinco. Messi suma ya 18 goles en la historia de los Mundiales, un récord histórico.

Cuando Argentina juegue en la ronda de 32, Messi disputará, en la práctica, un partido en casa en Miami. No será en el estadio que él y el Inter Miami consideran su hogar, pero sí será en Miami Gardens y en lo que ha sido su mercado local durante los últimos tres años, desde que llegó a la MLS.

Mbappé lleva cuatro goles con Francia en lo que va de torneo, lo que le sitúa con un total de 16 en Mundiales, empatado en el segundo puesto de la clasificación histórica con el alemán Miroslav Klose, quien ostentaba el récord antes de que comenzara el torneo de este año.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.