Ciudad de México. Los aficionados que asistieron el miércoles al último partido de México en la fase de grupos del Mundial de Fútbol corearon un insulto que ya había dado lugar anteriormente a multas y otras sanciones contra la federación de fútbol del país.

El insulto, que literalmente significa “prostituto”, se escuchó en el estadio Azteca hacia el final de la primera parte, cuando el portero checo Matej Kovar sacó de puerta.

Este cántico le ha costado a México cientos de miles de dólares en multas impuestas por la FIFA. Se hizo popular hace unos 25 años y se utiliza para intimidar a los porteros cuando sacan de puerta.

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Se hizo viral durante el Mundial de 2014 en Brasil y volvió a escucharse en Rusia durante el Mundial de 2018 y, cuatro años más tarde, en Catar. Ha perdurado a pesar de los intentos de la Federación Mexicana de Fútbol por acabar con ella.

México ya se había clasificado para la fase eliminatoria como líder del Grupo A antes del partido contra la República Checa.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.