Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sismo fue sentido en gran parte del país y causó la destrucción de edificios en varias zonas.

Al momento del primer terremoto se disputaba un partido de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), entre Marineros de Carabobo y Senadores de Caracas, en el Estadio Universitario de Caracas.

El encuentro se detuvo y, en la transmisión, se observa cómo los jugadores activaron de inmediato los protocolos de evacuación e ingresaron al centro del terreno de juego.

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La señal en vivo se interrumpió abruptamente a los 20 minutos.

Según USGS, el primer sismo de magnitud 7.2 tuvo su epicentro 21 kilómetro al oeste de Morón a las 6:04 p.m. (hora de Venezuela) y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7.5 a unos kilómetros de distancia.

Los temblores también se sintieron en Bogotá, Colombia, y en Puerto Rico.