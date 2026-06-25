El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este jueves el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro y occidente del país.

“Por instrucción del presidente Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”, expresó Rubio en X.

The United States extends our deepest condolences to the people of Venezuela following the devastating earthquakes.



Our hearts are with all those who have lost loved ones, those injured, and the courageous rescue workers working tirelessly in the aftermath.



America stands… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 25, 2026

En su mensaje, extendió las condolencias del gobierno estadounidense al pueblo venezolano ante la tragedia. “Nuestros corazones están con todos quienes han perdido seres queridos, con los heridos y con los valientes rescatistas que trabajan sin descanso”, dijo Marco Rubio.

PUBLICIDAD

Horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que su país estaba listo para enviar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que afectaron este miércoles al país y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias “no son buenos”.

“Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al noble pueblo de Venezuela son de una magnitud enorme y han dejado un número devastador de fallecidos. ¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar!”, expresó Trump en un breve mensaje en la red social Truth.

Los terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en la tarde del miércoles con apenas unos segundos de diferencia dejaron numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas en Caracas y La Guaira.

La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, informó esta mañana que al menos 164 personas murieron y más de 900 resultaron heridas.

Tras los terremotos, la funcionaria compareció después de la media noche con su equipo de gobierno, en una alocución transmitida por el canal oficial de noticias VTV.

La prioridad de los cuerpos de rescate se concentra en escarbar en los escombros de los edificios colapsados. Hasta ahora hay evidencias más difundidas de los daños en el municipio de Chacao, en Caracas.

“Vamos al rescate de las personas que están tapeadas en los edificios y viviendas que colapsaron”, dijo Delcy.

En La Guaira fallan las comunicaciones y no hay mayor información todavía sobre el estado del desastre, según familiares y amigos de habitantes de ese estado.