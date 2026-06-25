Dallas. Con la clasificación para los dieciseisavos de final ya asegurada, la actual campeona del mundo, Argentina, podría permitirse el lujo de alinear un equipo “de relleno” en el partido contra la ya eliminada Jordania para cerrar la fase de grupos del Mundial.

Suena lógico. Esto permitiría a los futbolistas que han disputado la mayor parte de los minutos en la competición, entre ellos el capitán Lionel Messi, descansar de cara al reto que tienen por delante.

“La clasificación no nos cambia nada; todos habríamos firmado por ganar los dos partidos. Ahora lo analizaremos. La idea es darles la oportunidad de jugar a la mayoría de los que se lo merecen y, siempre que el partido lo permita, lo haremos”, adelantó el entrenador tras la victoria por 2-0 ante Austria el pasado lunes.

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Pero la decisión plantea un dilema a Scaloni. La brillante actuación de Messi en los dos primeros partidos —marcó los cinco goles del equipo y se convirtió en el máximo goleador histórico del Mundial con 18— no oculta que la Albiceleste aún no ha alcanzado el nivel de rendimiento que había mostrado en Catar 2022, lo que suscita dudas sobre sus posibilidades a la hora de enfrentarse a rivales más competitivos en las eliminatorias que se avecinan.

¡EL PROBABLE 11 DE LA SELECCIÓN ARGENTINA VS. JORDANIA!



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El partido del sábado se presenta como la ocasión ideal para poner a punto el juego, pero expone a los titulares a un mayor desgaste, además del riesgo de recibir tarjetas inoportunas.

Argentina ya se ha asegurado el primer puesto de la zona con seis puntos en el Grupo J, una posición que no corre peligro por los resultados de la última jornada. Austria (3) y Argelia (3), que se enfrentarán en Kansas City, se disputarán el segundo puesto. Jordania, sin puntos, ya está eliminada.

Los actuales campeones se enfrentarán en dieciseisavos contra el segundo clasificado del Grupo H, formado por España (4), Uruguay (2), la debutante Cabo Verde (2) y Arabia Saudí (1).

Messi, una incógnita; Romero, descartado

El capitán ha jugado prácticamente todos los minutos en lo que va de la competición. Fue sustituido en el debut contra Argelia a diez minutos del final, tras marcar su primer hat-trick en seis Mundiales disputados.

Messi, que cumplió 39 años el miércoles, confesó que se sentía cansado tras marcar los dos goles que dieron la victoria por 2-0 ante Austria. La decisión de jugar contra Austria la toma él mismo. Giovanni Lo Celso y Nicolás Paz están a la espera.

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Scaloni sabe de antemano que no podrá contar, al menos para este partido, con Cristian Romero, que fue sustituido al comienzo de la segunda parte ante los austriacos por un golpe en la rodilla derecha, la misma con la que llegó lesionado al torneo. Nicolás Otamendi y Marcos Senesi podrían formar la zaga si el entrenador también da descanso a Lisandro Martínez, uno de los futbolistas que mejor rendimiento ha tenido en lo que va de torneo.

Es muy probable que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico vuelva a la alineación en sustitución de Facundo Medina para ir recuperando el ritmo tras haberse perdido los dos primeros partidos por una lesión muscular.

El entrenador debe decidir si alinea a Nahuel Molina o a Gonzalo Montiel en el lateral derecho. Esa zona del campo presenta algunas carencias, sobre todo en lo que respecta a su aportación en la fase ofensiva.

Pruebas en el centro del campo

Aunque Enzo Fernández ha demostrado un nivel sobresaliente en su papel de director de juego, la pareja que forma con Alexis Mac Allister no está a la altura de su mejor rendimiento de hace casi cuatro años en Catar.

Leandro Paredes y Exequiel Palacios se perfilan como los sustitutos lógicos, aunque los novatos Valentín Barco y Giuliano Simeone también están en liza.

Nicolás González era el jugador elegido para sustituir al extremo Ángel Di María, que se retiró de la selección en 2024, en el Mundial. Pero los problemas físicos del centrocampista ofensivo del Atlético de Madrid le dejaron fuera de combate y Scaloni se decantó por Thiago Almada. No obstante, González demostró estar en buena forma en los dos primeros partidos y será titular contra los jordanos.

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Un ataque sin autor

El dilema en el centro del ataque vuelve a repetirse.

Lautaro Martínez no aprovechó la oportunidad y Julián Álvarez sería titular desde el principio, con la certeza de que una buena actuación le asegurará la titularidad de ahora en adelante. Una réplica de lo que ocurrió en Catar.

La “Araña” no llegó al Mundial en las mejores condiciones debido a una lesión en el tobillo, a lo que se sumaron los altibajos de la saga con el Atlético por su deseo de abandonar el club.

Si Messi no jugara desde el principio, no habría que descartar que ambos compartieran el ataque, una opción a la que Scaloni recurrió cuando el número 10 estuvo ausente.

José López, delantero del Palmeiras de Brasil, corre desde atrás.

Scaloni tomará una decisión este jueves en el primer entrenamiento oficial de fútbol antes de afrontar el próximo partido.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.