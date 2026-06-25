Nueva York. Francisco Lindor se reincorporó a los Mets de Nueva York anoche, justo cuando Juan Soto lidia con una lesión en la espalda que podría dejarlo fuera de juego más allá de la decepcionante barrida en la doble jornada de los Mets, quienes cayeron ante los Cubs de Chicago 10-3 y 10-5.

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, dijo antes de los partidos que no podía descartar que Soto fuera incluido en la lista de lesionados. Soto abandonó la derrota por 9-6 ante los Cubs después de la cuarta entrada el martes por la noche debido a una contractura en la espalda y no jugó el miércoles.

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Mendoza dijo que Soto, a quien se vio en SNY con una venda alrededor de la espalda en el dugout el martes, estaba siendo examinado antes de la doble jornada del miércoles, aunque después del primer juego dijo que Soto aún no se había sometido a pruebas de imagen.

Citi Field loves hearing "My Girl" again! pic.twitter.com/sqxiTK21Gk — SNY Mets (@SNY_Mets) June 24, 2026

Mendoza que esperaba que Soto pudiera estar disponible en algún momento del día, pero reconoció cierta preocupación por el jardinero estrella, quien está en su segunda temporada de un contrato de 15 años y 765 millones de dólares.

“Tenemos que esperar”, dijo Mendoza. “Obviamente, no es lo ideal cuando un jugador como él sale de un partido. Son jugadores duros, saben lo importantes que son y se enorgullecen de estar en la alineación todos los días”.

“Simplemente no me gustó cómo se veía ayer. Tenemos que esperar”.

La lesión de Soto podría retrasar su reencuentro con Lindor, quien fue activado antes del segundo partido del miércoles, cuando se fue de 0-5 con un error. El campocorto de 32 años ha estado fuera de juego desde que sufrió una distensión en la pantorrilla izquierda mientras corría las bases contra los Minnesota Twins el 22 de abril, el mismo día en que Soto regresó tras 18 días de baja por una distensión en la pantorrilla derecha.

Lindor jugó su tercer partido de rehabilitación el martes, donde se fue de 2-5 y anotó dos carreras para el equipo de Triple-A Syracuse. Hizo el viaje de cuatro horas de regreso a Nueva York después del partido, lo que influyó en la decisión de los Mets de no activarlo.

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"Have to pick it up. Tough position but we've got to pick it up. We have the personnel here to pick it up. We've got to get it done."



Francisco Lindor talks about how he and the Mets are looking at their current situation as they sit 12 games under .500: pic.twitter.com/0fpYBlCRZW — SNY (@SNYtv) June 25, 2026

“Mi trabajo es jugar como campocorto lo mejor que pueda y ser la mejor versión de mí mismo para ayudar a los muchachos y apoyarnos mutuamente”, dijo Lindor.

Mendoza dijo que los Mets procederán con cautela con Lindor después de la lesión más larga de sus 12 años de carrera. Lindor, Quien se perdió solo 15 juegos en los cuatro años anteriores, probablemente no jugará hoy jueves y también tendrá más tiempo de lo habitual como bateador designado.

Lindor y Soto solo han jugado nueve juegos juntos esta temporada con los Mets, últimos en la clasificación, que no se han recuperado de la racha de 12 derrotas consecutivas que sufrieron durante la ausencia de Soto. Nueva York, que no ha terminado en último lugar desde 2003, está a nueve juegos de distancia en la lucha por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional.

“Solo me preocupa Soto”, dijo Mendoza. “No estoy pensando en Lindor de vuelta, Soto fuera. Es lo que es, ¿no?. Ojalá podamos contar con esos dos en la alineación titular durante mucho tiempo por el resto de la temporada y así poder luchar por el título".

Mendoza también anunció que el abridor Kodai Senga, que atraviesa un mal momento, ha sido relegado al bullpen. Senga permitió siete carreras en 3 2/3 entradas el martes, elevando su efectividad a 10.08. No ha conseguido una victoria desde el 12 de junio de 2025, cuando sufrió una lesión en el tendón de la corva cubriendo la primera base contra los Nacionales de Washington.

Senga, conocido por su constancia, solo ha participado una vez como relevista con los Mets. Lanzó las últimas 1 2/3 entradas del Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2024 contra los Dodgers de Los Ángeles.

“Vamos a ajustar su rutina, y él tendrá que ajustar la suya”, dijo Mendoza.