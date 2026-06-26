Santa Clara, California. Australia y Paraguay empataron el jueves a 0-0 en un partido aburrido que, sin embargo, aseguró a los Socceroos una plaza en la fase de eliminatorias directas del Mundial y que probablemente bastará para que la Albirroja también llegue a esa fase.

“La sensación que me queda es que me he quedado con ganas de más”, confesó el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro. “No era el resultado que queríamos conseguir, pero también soy realista y sé que una cosa es la voluntad y otra la realidad; una cosa es el deseo y otra lo que uno puede lograr”.

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La ampliación del torneo a 48 equipos, que otorga una plaza en la fase eliminatoria a ocho de los doce equipos que quedaron terceros en sus grupos, hizo que los paraguayos y los australianos adoptaran una actitud cautelosa en su último partido del Grupo D.

Cada uno llegaba al partido con tres puntos gracias a sus victorias sobre Turquía.

El ganador de este partido se aseguraba el segundo puesto del grupo, por detrás de Estados Unidos. Australia también se garantizaba esa plaza con un empate, gracias a una mejor diferencia de goles respecto a Paraguay.

Sin embargo, el empate, que le dio a Paraguay cuatro puntos en la fase de grupos, probablemente habría sido suficiente de no ser por una racha de resultados adversos en los dos últimos días de la fase de grupos.

“Intentamos ganar el partido”, afirmó el seleccionador australiano Tony Popovich. “Al final, un empate fue suficiente para ambos países. Enhorabuena también a Paraguay... Estoy seguro de que, como nación, estamos sintiendo la euforia y la alegría. Y estoy seguro de que Paraguay también”.

Esta es la tercera vez que Australia se clasifica para la fase eliminatoria, tras haber quedado eliminada en octavos de final en 2006 y 2022. Los Socceroos disputarán los dieciseisavos de final el 3 de julio en Arlington, Texas, contra el segundo clasificado del Grupo G, que se decidirá este viernes.

Paraguay tendrá que esperar para conocer su destino, pero se encuentra en una buena posición para pasar a la siguiente ronda por quinta vez.

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“Tenemos que esperar, estamos en la incertidumbre de qué va a pasar, si nos clasificaremos o no”, comentó el argentino Alfaro. “Como les dije a los jugadores: “No hemos venido aquí a empatar el partido”. Yo quería ganar, queríamos pasar a la historia de Paraguay y ser el primer equipo en ganar dos partidos en un Mundial".

Los Socceroos tuvieron las mejores ocasiones en la primera parte, pero el portero paraguayo Orlando Dill detuvo un primer disparo de Jackson Irvine y luego realizó otra parada ante Cristian Volpato en el tiempo de descuento.

La cautela siguió siendo la tónica dominante en la segunda parte, en la que Paraguay tuvo más posesión del balón que en los primeros 45 minutos.

Pero ningún equipo estuvo a punto de marcar.

Jordan Bos tuvo la mejor ocasión de Australia en el minuto 90, pero su disparo se fue desviado por la derecha.

Las posibilidades de pasar a la siguiente fase parecían una mera ilusión para los hombres de Alfaro tras la goleada por 4-1 que les endosó Estados Unidos en la primera jornada.

“Soy muy optimista y creo que vamos a pasar a la siguiente fase y seguiremos participando”, afirmó Alfaro. “Y, sobre todo, tras el comienzo que tuvimos contra Estados Unidos, recuperarnos de un golpe tan duro fue muy difícil, pero al menos el equipo lleva dos partidos mostrando solidez”.

El centrocampista Diego Gómez recibió su segunda tarjeta amarilla en la fase de grupos y se perderá el partido de dieciseisavos si los guaraníes pasan de ronda.

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“Lo importante es que no nos marcaron ni un gol, sumamos un punto y creo que con cualquier resultado nos clasificamos; ese era el primer objetivo”, declaró el jugador del Brighton. “Obviamente queríamos ganar, este grupo quería hacer historia... Pero los partidos son bastante difíciles en este campeonato… La selección de Paraguay se merece seguir adelante en este sueño".

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.