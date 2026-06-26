Inglewood, California. Estados Unidos solo quería superar su último partido de la fase de grupos del Mundial sin lesiones ni tarjetas rojas. Turquía se jugaba una victoria que le permitiera salvar las apariencias tras un torneo desastroso.

Ambos equipos consiguieron el jueves lo que más deseaban de su encuentro, por lo demás irrelevante, antes de que los estadounidenses se enfrenten a la fase de eliminación directa.

Sin embargo, el entrenador Mauricio Pochettino se mostró molesto ante cualquier insinuación de que la derrota por 3-2 de los estadounidenses en el último suspiro revelara algo negativo sobre el estado de su equipo.

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🗣️ "That is a little bit sad."



Mauricio Pochettino was frustrated with journalists for not congratulating USA for topping their group 😬 pic.twitter.com/C4IB21cSGC — Match of the Day (@BBCMOTD) June 26, 2026

Kaan Ayhan marcó en la última jugada del partido, lo que permitió a Turquía romper la racha de imbatibilidad de Estados Unidos en el octavo minuto del tiempo añadido y lograr su única victoria en el Mundial.

El resultado no tuvo importancia para los estadounidenses, que se enfrentarán a Bosnia-Herzegovina el miércoles en los dieciseisavos de final. Pochettino realizó nueve cambios en la alineación titular, entre ellos ocho jugadores que debutaban como titulares en un partido del Mundial.

Estados Unidos empató al comienzo de la segunda parte con un gol de Sebastián Berhalter, y estuvo a pocos segundos de terminar la fase de grupos invicto. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al partido, Pochettino expresó su malestar por lo que interpretó como una decepción con el resultado.

“Que no nos feliciten por haber ganado el grupo es un poco triste”, reprochó Pochettino a los periodistas.

“Lo que tenemos que recordar es que quedamos primeros en este grupo”, añadió Pochettino, alternando el español y el inglés en su rueda de prensa.

“Acabamos siendo los número 1 y gestionamos bastante bien toda la presión y las expectativas. Teníamos otras prioridades. Queríamos ganar. Sí, queríamos la victoria, pero había otras cosas que teníamos que equilibrar, y así fue como tomé las decisiones”.

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The United States will face off vs. Bosnia and Herzegovina in the Round of 32 next Wednesday in Santa Clara 🇺🇸 pic.twitter.com/Ac4VR1XOH4 — Yahoo Sports (@YahooSports) June 26, 2026

Auston Trusty marcó en el tercer minuto para los estadounidenses, que vencieron a Paraguay y a Australia por un marcador combinado de 6-1, asegurándose así el pase a la fase de eliminatorias.

Pochettino destacó que había dado descanso a los cuatro jugadores clave que habían recibido tarjetas amarillas anteriormente en el torneo.

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Sin embargo, Christian Pulisic saltó al campo en el minuto 58. El centrocampista del Milan no había jugado desde la primera parte del debut de los estadounidenses debido a una lesión en la pantorrilla, y participó en un par de ocasiones de gol al principio del partido antes de que le superaran por la banda en el gol de la victoria de Turquía.

“Podríamos haberlo hecho mejor en algunas jugadas defensivas, pero estas cosas pasan”, dijo Brenden Aaronson, uno de los nueve nuevos titulares elegidos por Pochettino para el final de la primera jornada.

“Uno hace nueve cambios, y puede que el equipo no esté tan acostumbrado como los chicos que han estado jugando”, añadió Aaronson. “Se notó el esfuerzo y la agresividad del equipo. Creo que es positivo, porque Turquía es un equipo de primer nivel. Puede que no hayan rendido al máximo durante este torneo, pero su calidad está en la cancha y se nota”.

Berhalter descartó que los estadounidenses hayan perdido impulso tras esta derrota por la mínima.

“¿Vieron la segunda parte, cómo salimos?“, dijo Berhalter, quien empató en el minuto 49 al correr hacia un balón suelto a unos 20 metros de la portería para soltar un potente disparo. “Creo que merecíamos más de ese partido. Se nos escapó en el último segundo... Lo dimos todo, y estaremos listos para la fase de eliminatorias. Los chicos lo hicieron bien. Luchamos. Es una pena no haber conseguido un buen resultado, pero estaremos listos, seguro”.

Arda Güler y Orkun Kökçü marcaron en la primera parte de un partido en el que Turquía demostró su resistencia, tras haber quedado ya eliminada al perder sus dos primeros partidos, a pesar de haber dominado ampliamente ambos en las estadísticas.

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Turquía se llevó una victoria inesperada en el octavo minuto del tiempo añadido, cuando Can Uzun recibió el balón con espacio en el segundo palo y lo empujó más allá del portero Matt Turner, que se estiraba, hacia Ayhan, quien se lanzó en plancha para enviarlo al fondo de la red.

“Estoy muy contento con cómo han jugado mis futbolistas esta noche”, dijo el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella. “Han demostrado todas sus habilidades, todas sus capacidades, todo su carácter. Han jugado bien esta noche en un partido fuera de casa, ante un público muy ruidoso. Si no fueran tan fuertes como son, no lo habrían conseguido esta noche”.

“Estoy muy contento por el pueblo turco. Puedo decir que podemos volver a casa con la cabeza bien alta”.

A la ruidosa multitud que llenaba el SoFi Stadium no le importó lo insignificante que fuera el partido.

La afición del equipo estadounidense se había animado mucho gracias a su buen comienzo en este Mundial en casa, y el público de la zona de Los Ángeles seguía cantando y de pie cuando Berhalter lanzó un córner largo hacia Trusty, quien hizo temblar el estadio al rematar el balón junto al segundo palo.

El gol de Trusty fue el séptimo de los estadounidenses en el torneo, con lo que igualaron su récord en cualquier Mundial incluso antes de que comience la fase de eliminatorias. También fue el gol número 173 de este torneo, lo que superó el récord de más goles combinados anotados en un Mundial, establecido en Catar hace cuatro años, y se logró en cuatro partidos menos.

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Pochettino restó importancia a lo ocurrido en la jornada y pidió a la prensa estadounidense que se centrara en objetivos más ambiciosos.

“Si ganamos el próximo partido, nada de esto habrá importado, y si no ganamos, puedes decir lo que quieras”, le dijo a un periodista en la rueda de prensa.

“Estoy muy contento por los jugadores, por la gente de Estados Unidos, porque nos hemos clasificado en primer lugar y estamos en la siguiente ronda, pero lo que cuenta es ganar un Mundial, no ganar tres partidos en un Mundial”, continuó. “Es un poco mezquino pensar a tan pequeña escala. Se puede hacer historia. ¿De qué sirve ganar tres partidos si el siguiente lo pierdes y no ganas el Mundial?“.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.