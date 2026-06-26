Dallas. El capitán Lionel Messi podría tomarse un respiro en su racha goleadora con la actual campeona, Argentina, que afronta este sábado su último partido de la fase de grupos contra la ya eliminada Jordania con un equipo alternativo, con el fin de llegar descansada al partido de dieciseisavos del Mundial.

La Albiceleste ya se ha asegurado la clasificación y el liderato del Grupo J con seis puntos, y espera a que este viernes se decida quién será su rival en la siguiente ronda del Grupo H, lo que podría suponerle un enfrentamiento contra la favorita España, el clásico rioplatense contra Uruguay, un reencuentro con Arabia Saudí —su verdugo en Catar— e incluso un duelo inédito frente a Cabo Verde.

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El plan del seleccionador Lionel Scaloni es dar descanso a la mayoría de los titulares, entre ellos Messi, el jugador que ha batido el récord de este Mundial y que se ha aupado a lo más alto de la clasificación histórica de goleadores de la Copa del Mundo con 18 goles, cinco de los cuales los marcó en la victoria por 3-0 ante Argelia y por 2-0 ante Austria al inicio de la actual edición.

Con 39 años recién cumplidos, el número 10 sería suplente en el partido contra Jordania del sábado en el estadio de los Dallas Cowboys, aunque no se descarta que pueda jugar algunos minutos.

En un partido sin importancia para su clasificación en la fase de grupos, Argentina buscará su tercera victoria consecutiva en la fase inicial del torneo, algo que no consigue desde Brasil 2014.

El portero Emiliano Martínez sería, en principio, el único titular de un once en el que aparecerán caras nuevas, como el defensa Marcos Senesi, el lateral Nicolás Tagliafico y los centrocampistas Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Giuliano Simeone. Nicolás Paz en lugar de Messi y Julián Álvarez en ataque.

Para el equipo de Jamal Sellami, este partido es mucho más que un mero trámite. Una buena actuación ante el actual campeón del mundo, como colofón de su primera participación en este gran escenario, supondría un impulso vital para el futuro del fútbol jordano.

Ese mismo día, pero en Kansas City, Argelia (3) y Austria (3) se disputarán el segundo puesto del Grupo J. En caso de empate, los europeos podrían aspirar a clasificarse entre los ocho mejores terceros.

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Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara (AP Foto/Ricardo Mazalan) ( Ricardo Mazalan )

GRUPO K

Cerrar la primera ronda con un pleno de victorias, nada menos que contra la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, permitiría a Colombia afrontar lo que viene con la moral por las nubes y asegurarse un enfrentamiento en dieciseisavos más accesible contra el tercer clasificado del grupo.

Los colombianos lideran la clasificación con seis puntos tras sus victorias ante Uzbekistán (3-1) y la República Democrática del Congo (1-0). Les siguen los portugueses con cuatro puntos y, a su vez, los congoleños con uno. Uzbekistán, que debuta en el torneo, no ha sumado ningún punto y ya está eliminado.

Para el partido en Miami, su seleccionador argentino, Néstor Lorenzo, repetiría la alineación con el objetivo de conseguir una tercera victoria que iguale la mejor racha de Colombia en esta fase desde Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

La mala noticia para los Cafeteros es que Cristiano Ronaldo ya ha dejado su huella en las redes con los dos goles que marcó en la victoria de Portugal por 5-0 ante los uzbekos. La estrella de 41 años se ha convertido en el primer jugador en marcar en seis ediciones del Mundial, escribiendo así otro capítulo de su ilustre carrera. Suma un total de diez goles en Mundiales.

«No hay que perderlo de vista, es uno de los mejores rematadores del mundo», advirtió Lorenzo. «Tendremos que tener mucho cuidado de no dejarlo solo en situaciones cerca de la portería. Pero creo que Portugal es un equipo completo, en todos los sentidos. No se puede marcar solo a Cristiano, porque cuenta con grandes jugadores en todas sus líneas».

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El Congo debe ganar a Uzbekistán en Atlanta por una diferencia considerable de goles para seguir en la competición dentro del grupo de los mejores terceros.

El astro portugués Cristiano Ronaldo previo al inicio del partido contra Uzbekistán por el Grupo K del Mundial, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) ( Ashley Landis )

GRUPO L

El Mundial ya es historia para Panamá, pero aún le queda un aliciente para su despedida frente a Inglaterra en Nueva Jersey: conseguir el primer punto en sus dos participaciones en el Mundial.

Inglaterra y Ghana están empatadas a cuatro puntos, mientras que Croacia suma tres. Ghana y Croacia también jugarán el sábado en Filadelfia.

En su debut en Rusia 2018, Panamá perdió sus tres partidos y, en la actual edición, cayó derrotada ante Ghana y Croacia.

La única representante de Centroamérica en el actual Mundial se enfrentará a una selección inglesa que necesita resarcirse del empate a cero ante los africanos para quedar primera de su grupo y enfrentarse a uno de los terceros clasificados en la siguiente ronda.

Croacia intentará sumar los tres puntos ante los africanos para asegurarse la clasificación y prolongar la leyenda de su capitán, Luka Modric, en los Mundiales.

El selecciondor de Inglaterra Thomas Tuchel brinda instrucciones a sus jugadores durante el partido contra Croacia en el Grupo L, el miércoles 17 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias) ( Jessica Tobias )

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.