Con la mira puesta en medallas, marcas de nivel internacional y boletos directos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, Puerto Rico inicia este viernes su participación en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Mayores 2026, que reúne en Medellín a más de 500 competidores de unas 40 delegaciones del continente.

La representación puertorriqueña contará con atletas de experiencia y figuras emergentes en pruebas de velocidad, además de presentar cinco equipos de relevo: los 4x100 y 4x400 masculinos, el 4x100 femenino y los relevos mixtos de 4x100 y 4x400.

La primera jornada comenzará con una nutrida participación boricua en las pruebas de velocidad. En las semifinales de los 100 metros lisos competirán Eloy Benítez, Adrián Canales, Gladymar Torres y Francés Colón, mientras que Alejandro Rosado, Gabriella Scott y Andrea Rivera buscarán avanzar en los 400 metros.

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El campeonato se disputa hasta el domingo en la renovada pista del Estadio Alfonso Galvis Duque, en Medellín, y forma parte del calendario de categoría A de World Athletics, la máxima clasificación para un certamen continental.

Además del prestigio continental, el torneo ofrece un incentivo adicional: los campeones de cada prueba individual obtendrán la clasificación automática a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Puerto Rico enfrentará a varias de las principales potencias del continente, incluidas delegaciones de Estados Unidos, Brasil y Colombia, en un programa de 50 pruebas: 24 masculinas, 24 femeninas y dos mixtas.

Las competencias serán transmitidas en vivo a través del Panam Sports Channel.

A continuación el listado completo de participantes de Puerto Rico:

Velocidad

Eloy Benítez Castro — 100 metros

Adrián Canales Correa — 100 metros

Gladymar Torres Crespo — 100 metros

Francés Joely Colón Vázquez — 100 metros

400 metros

Alejandro Rosado González — 400 metros

Gabriella R. Scott — 400 metros

Andrea S. Rivera Avilés — 400 metros

Saltos

Alyssa Nicole Quiñones Mixon — Salto con garrocha

Luis Joel Castro Rivera — Salto alto

Alysbeth Félix Boyer — Salto largo

Paola A. Fernández Sola — Salto largo

Lanzamientos

Michael Soler Mercado — Lanzamiento de martillo

Jerome E. Vega Llanos — Lanzamiento de martillo

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