Equipo Nacional de Atletismo comienza su participación en el Campeonato Panamericano
Los atletas buscan medallas, marcas de nivel internacional y clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
PUBLICIDAD
Con la mira puesta en medallas, marcas de nivel internacional y boletos directos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, Puerto Rico inicia este viernes su participación en el Campeonato Panamericano de Atletismo de Mayores 2026, que reúne en Medellín a más de 500 competidores de unas 40 delegaciones del continente.
La representación puertorriqueña contará con atletas de experiencia y figuras emergentes en pruebas de velocidad, además de presentar cinco equipos de relevo: los 4x100 y 4x400 masculinos, el 4x100 femenino y los relevos mixtos de 4x100 y 4x400.
La primera jornada comenzará con una nutrida participación boricua en las pruebas de velocidad. En las semifinales de los 100 metros lisos competirán Eloy Benítez, Adrián Canales, Gladymar Torres y Francés Colón, mientras que Alejandro Rosado, Gabriella Scott y Andrea Rivera buscarán avanzar en los 400 metros.
Relacionadas
El campeonato se disputa hasta el domingo en la renovada pista del Estadio Alfonso Galvis Duque, en Medellín, y forma parte del calendario de categoría A de World Athletics, la máxima clasificación para un certamen continental.
Además del prestigio continental, el torneo ofrece un incentivo adicional: los campeones de cada prueba individual obtendrán la clasificación automática a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Puerto Rico enfrentará a varias de las principales potencias del continente, incluidas delegaciones de Estados Unidos, Brasil y Colombia, en un programa de 50 pruebas: 24 masculinas, 24 femeninas y dos mixtas.
Las competencias serán transmitidas en vivo a través del Panam Sports Channel.
A continuación el listado completo de participantes de Puerto Rico:
Velocidad
- Eloy Benítez Castro — 100 metros
- Adrián Canales Correa — 100 metros
- Gladymar Torres Crespo — 100 metros
- Francés Joely Colón Vázquez — 100 metros
400 metros
- Alejandro Rosado González — 400 metros
- Gabriella R. Scott — 400 metros
- Andrea S. Rivera Avilés — 400 metros
Saltos
- Alyssa Nicole Quiñones Mixon — Salto con garrocha
- Luis Joel Castro Rivera — Salto alto
- Alysbeth Félix Boyer — Salto largo
- Paola A. Fernández Sola — Salto largo
Lanzamientos
- Michael Soler Mercado — Lanzamiento de martillo
- Jerome E. Vega Llanos — Lanzamiento de martillo
Relevos
- Equipo 4x100 masculino
- Equipo 4x400 masculino
- Equipo 4x100 femenino
- Equipo 4x100 mixto
- Equipo 4x400 mixto