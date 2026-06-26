El nuevo coliseo que construye el Municipio Autónomo de Caguas llevará el nombre del Dr. Héctor Gregorio “Tato” Dávila Solá, considerado el padre del baloncesto cagüeño, luego que la Legislatura Municipal aprobara la designación mediante una ordenanza durante su sesión del 24 de junio.

La instalación, que se levanta en el Complejo Deportivo Ángel O. Berríos Díaz sobre los terrenos donde por décadas estuvo el antiguo Coliseo Héctor Solá Bezares, rendirá homenaje a quien impulsó el desarrollo del baloncesto en la ciudad durante varias décadas, informó la administración de Caguas mediante un comunicado de prensa.

La medida responde a una iniciativa promovida por un grupo de deportistas y residentes de Caguas y presentada por el alcalde William E. Miranda Torres ante la Legislatura Municipal.

PUBLICIDAD

Dávila Solá, odontólogo de profesión, fundó en 1968 la Asociación de Baloncesto Aficionado de Caguas y encabezó la construcción de la primera cancha bajo techo del municipio. Un año después lideró el regreso de los Criollos de Caguas al Baloncesto Superior Nacional (BSN), franquicia de la que fue apoderado hasta 1987.

Además de su gestión administrativa, dedicó décadas al desarrollo de categorías menores, ayudando a que numerosos jóvenes obtuvieran becas deportivas en universidades de Estados Unidos. En 1992 integró la primera clase del Pabellón de la Fama del Deporte Cagüeño. Falleció el 16 de febrero de 2024 en Atlanta.

Así lucirá el nuevo coliseo que se construirá en Caguas y que deberá estar listo para el 2028. ( Captura )

La ordenanza contó con el respaldo de la familia Solá Bezares, cuyo patriarca dio nombre al antiguo coliseo durante cerca de medio siglo. En una comunicación al municipio, Carlos E. Solá Fernández, junto a sus hermanas Ada Ligia y Sylvia, expresó el consentimiento de la familia para el cambio de nombre y afirmó que Dávila Solá “tiene más que merecido que se le confiera este honor”.

El nuevo coliseo se construye con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), complementados con recursos municipales, luego de que el huracán María destruyera la estructura original en 2017. La obra está proyectada para completarse en 2028.