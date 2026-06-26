José Alvarado comenzó este viernes su preparación para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2027 en medio de su cargada agenda en su visita a Puerto Rico para celebrar el campeonato de la NBA que ganó con los Knicks de Nueva York.

El armador de raíces puertorriqueñas tuvo dos semanas de pura fiesta por el histórico logro, pero sabe que es momento de hacer una pausa por la importancia de los dos juegos que disputará la Selección Nacional como visitante ante Canadá y Bahamas, el 3 y 6 de julio.

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“Me desperté temprano para entrenar. Esto es una bendición. Estaré cansado en la noche, pero no ahora. Estoy recuperando mi ritmo. Poco a poco estaré listo para la ventana”, dijo Alvarado sobre su itinerario en un aparte con la prensa durante su clínica de baloncesto para niños en La Perla de El Viejo San Juan.

De cara a la tercera ventana clasificatoria, Puerto Rico ocupa la tercera posición del Grupo B con marca de 1-3. Canadá, que ya clasificó a la próxima ronda, lidera la llave con récord perfecto de 4-0. Le sigue Jamaica con balance 2-2 y Bahamas aparece en el cuarto y último puesto con 1-3. Solo los primeros tres avanzarán a la siguiente fase.

En el caso de los canadienses, hicieron una convocatoria de primera en la que incluyeron a R.J. Barrett, Dillon Brooks y Shai Gilgeous-Alexander, actual Jugador Más Valioso de la NBA. Por ello, Alvarado tendrá la responsabilidad de defender a tal vez el mejor jugador en la liga, aunque no le teme a este gigantesco reto.

“Tenemos que tomar un juego a la vez. Enfrento todo el tiempo a Shai. Es un gran jugador en la NBA, pero va a ver a un José diferente. Juego para la Selección Nacional de Puerto Rico y este es el equipo que me toca liderar, aunque es una responsabilidad que compartimos entre todos”, comentó el base.

Alvarado debutó con el programa nacional en una ventana clasificatoria a la Copa del Mundo en 2023. Desde entonces, ha representado a la isla en distintos torneos, incluyendo los Juegos Olímpicos de París 2024.

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José Alvarado muestra la camiseta de Puerto Rico durante el Repechaje Olímpico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), de hecho, anunció hoy los 12 jugadores que representarán a la isla frente a Canadá y Bahamas. El grupo fue sorpresivo porque no incluyó a André Curbelo, Gary Browne ni Ramses Meléndez. El dirigente Carlos González contará con los armadores José Alvarado y Jezreel De Jesús; los escoltas Alfonso Plummer, Gian Clavell y Stephen Thompson Jr.; los aleros Ethan Thompson, Isaiah Piñeiro y Enrique Freeman; los delanteros Devon Collier e Ysmael Romero; y los pivots Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

En el caso de Freeman, este realizará su debut con el seleccionado patrio.

“Es una gran oportunidad poder jugar en esta ventana con él. Entrenamos juntos esta mañana. Estoy seguro de que le irá bien”, aseguró el canastero.

Freeman, al igual que Alvarado, es hijo de padres puertorriqueños. Firmó un contrato de dos vías con los Timberwolves de Minnesota en agosto de 2025 y recibió una invitación de la organización para la Summer League 2026.

Lamenta baja de Waters

Lo cierto es que esta ventana será distinta a las anteriores por múltiples razones, y una de ellas será la ausencia de Tremont Waters, quien anunció hace más de dos semanas su retiro de la Selección Nacional. Su baja fue una sensible para un programa que dependió de él en múltiples ocasiones a lo largo del pasado ciclo olímpico.

Alvarado compartió con Waters históricos triunfos como el que consiguieron ante Lituania en el Coliseo de Puerto Rico para ponchar el boleto a París 2024. Por ello, extrañará tenerlo a su lado cuando se mida a Canadá y Bahamas.

“Eso fue una gran pérdida para nosotros. Solo tengo que decir que Dios lo bendiga y agradecerle por todo lo que hizo por nosotros. Hizo tanto por nosotros y la isla. Definitivamente, vamos a extrañarlo. Un jugador como él es imposible de reemplazar porque hacía muchas cosas”, indicó Alvarado.

José Alvarado junto a Tremont Waters en el Repechaje Olímpico. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Sin embargo, el integrante de los Knicks asumió el reto de cargar con la ofensiva de Puerto Rico ante la ausencia de Waters en competiciones anteriores, como una ventana clasificatoria a la Copa del Mundo en 2023 y el AmeriCup 2025, torneo en el que el base de los Gigantes de Carolina-Canóvanas del Baloncesto Superior Nacional (BSN) estuvo fuera por una rotura del tendón de Aquiles.