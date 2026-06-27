A solo horas de ser incluido en la convocatoria para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, un inspirado Jezreel “Macho” De Jesús anotó 43 puntos, incluidos seis triples, y los Leones de Ponce superaron el viernes, 109-95, a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Con este resultado, Ponce mejoró su marca a 14-18 y se colocó a una victoria de asegurar la cuarta posición de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

A los Leones solo les restan dos partidos en la temporada regular: recibirán el sábado a los Vaqueros de Bayamón en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens y visitarán el lunes a los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.

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Los Indios de Mayagüez (13-20) podrían forzar un juego de desempate si gana el domingo ante los Cangrejeros de Santurce en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez y Ponce pierde sus próximos dos compromisos.

Aguada, en cambio, empeoró su récord a 15-17 con el revés, pero permanece en el tercer puesto de la Conferencia B del BSN.

Además de De Jesús, Thomas Robinson ayudó a los Leones a conseguir el importante triunfo con 24 puntos y siete rebotes. Le siguió Brady Manek con 16 unidades. En causa perdida, Rigoberto Mendoza registró un doble-doble de 31 tantos y 10 capturas.

En el Coliseo Carlos Miguel Mangual, los Indios se vistieron de pillos al vencer, 88-85, a los Gigantes de Carolina-Canóvanas para mantenerse con vida en el último tramo de la campaña. Carolina-Canóvanas, que ya clasificó a la postemporada, cayó a 17-15 tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

Por Mayagüez, Tyrell Harrison dominó la pintura con un doble-doble de 26 puntos y 19 rebotes. En el caso de los Gigantes, el mejor anotador fue Jaylen Nowell con 20 unidades, aunque Scottie James también firmó un doble-doble de 17 tantos y 11 capturas.