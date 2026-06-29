Los exjugadores de la NBA Malik Beasley y Ed Davis han sido acusados ​​formalmente en la última ronda de cargos dentro de la extensa investigación gubernamental sobre apuestas ilegales, según informaron las autoridades el lunes.

Cuando jugaba para los Bucks de Milwaukee en 2024, Beasley aceptó adaptar su rendimiento en función de las apuestas especiales en ciertos partidos, según una acusación formal que se hizo pública en Brooklyn.

El fiscal estadounidense Joseph Nocella Jr. afirmó que Beasley y otros “convirtieron el baloncesto profesional en una operación de apuestas criminales”.

Según añadió, estas artimañas “socava la integridad del deporte estadounidense y victimizan al público que ve deportes”.

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Los abogados de Beasley y Davis no respondieron de inmediato a los mensajes en los que se solicitaban comentarios sobre los cargos de conspiración y soborno.

Nocella afirmó que el plan involucraba cientos de miles de dólares. La acusación formal, que nombra a seis personas, indica que Beasley tenía problemas financieros, incluyendo pérdidas millonarias en apuestas, y que había dependido de Davis, un excompañero de equipo, para obtener ayuda económica.

A cambio de mejorar su rendimiento, Beasley recibió un pago de sus cómplices que habían ganado dinero y sus deudas con Davis se redujeron o eliminaron, según alega la acusación.

En un ejemplo, Beasley superó a cuatro jugadores para capturar un rebote en el último segundo durante la victoria de Milwaukee sobre los Clippers de Los Ángeles el 10 de marzo de 2024. Con los Bucks ganando por siete puntos, el tiro y cualquier rebote no habrían afectado el resultado.

Pero gracias a su afán por capturar el tiro fallado, Beasley terminó con cuatro rebotes esa noche, lo que representó una apuesta ganadora, según consta en la acusación.

“Lo gracioso es que, después de recibirlo, dio un gran suspiro de alivio”, dijo un cómplice en un mensaje de texto, según la acusación.

Beasley jugó por última vez con los Pistons de Detroit en la temporada 2024-25, con un promedio de 16 puntos. Es uno de los cinco jugadores en la historia de la NBA con más de 300 triples en una temporada, pero no ha vuelto a jugar en la NBA desde entonces debido a la investigación. Jugó brevemente para un equipo en Puerto Rico a principios de este año.

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Los problemas financieros de Beasley han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación, incluyendo demandas por parte de su casero en Detroit y disputas de pago con un barbero de Milwaukee y un dentista de Minnesota.

Posterior a su carrera en la NBA, Beasley jugó esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Cangrejeros de Santurce. Allí disputó 17 juegos y promedió 18.4 puntos, 4.2 rebotes y 1.8 antes de ser dejado en libertad por los Cangrejeros en mayo.

Davis fue un jugador que pasó por varios equipos y que, durante sus 12 años de carrera, se desempeñó principalmente como suplente, ganando aproximadamente $48 millones en salario bruto. Él y Beasley fueron compañeros de equipo brevemente en Minnesota durante la temporada 2020-21. Davis también jugó en el BSN con Santurce en la campaña de 2024, pero solo vio acción en cuatro partidos.

En abril, el exjugador de la NBA Damon Jones, de 49 años, se convirtió en la primera persona en declararse culpable en una redada contra las apuestas ilegales que condujo al arresto de más de 30 personas, incluidos presuntos mafiosos y otras figuras del baloncesto.

Jones se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico por su participación en planes para defraudar a importantes casas de apuestas deportivas, incluidas DraftKings y FanDuel, y robar millones de dólares a jugadores de póker desprevenidos.

Fue acusado de vender o intentar vender información privilegiada a apostadores basándose en sus contactos en la NBA.

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Una de las figuras más destacadas en la extensa investigación sobre apuestas ilegales es Chauncey Billups , miembro del Salón de la Fama del Baloncesto y entrenador de los Portland Trail Blazers cuando fue acusado el año pasado.

Billups está acusado de participar en una conspiración para amañar partidas de cartas de alto riesgo vinculadas a familias del crimen organizado de La Cosa Nostra, en las que estafó a jugadores desprevenidos por al menos $7 millones. Se ha declarado inocente.

Otro personaje clave es Terry Rozier, quien jugaba en los Miami Heat cuando fue acusado en 2025. Rozier está acusado de conspirar con amigos para ganar apuestas sobre su desempeño durante un partido de 2023, cuando jugaba para los Charlotte Hornets. Él también se ha declarado inocente.