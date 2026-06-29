Bayamón. Enrique Freeman visitó Puerto Rico hace unos años junto a la Universidad de Akron en un viaje que le permitió conocer por primera vez la tierra donde nació y se crió su madre, Tania Torres.

Desde entonces, solo había regresado para compartir con su familia en Corozal, pero ahora se encuentra nuevamente en la isla por una razón distinta.

Freeman fue incluido en la convocatoria de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

Luego de años de anticipación, el delantero debutará con el Equipo Nacional en dos partidos que serán clave en sus aspiraciones de clasificar al Mundial: el 3 de julio ante Canadá y el 6 de julio frente a Bahamas.

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“Mi primera vez en la isla fue en mis años universitarios. Pude venir con mi equipo y algunos miembros de la Selección Nacional. Luego vine una segunda vez con mi novia y pudimos ver a mi familia”, contó Freeman a preguntas de Primera Hora después de una práctica con José Alvarado y Ethan Thompson en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón.

“Siempre que vengo trato de ver a mi familia y comer mucha comida. Eso es lo que más me gusta de venir aquí: la comida. De hecho, luego de salir de aquí, voy a visitar a mi tío Juan. Mi familia es la razón por la que estoy aquí”, abundó.

José Alvarado, Enrique Freeman y Ethan Thompson practicando junto a Carlos Arroyo en el Coliseo Rubén Rodríguez rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. #FIBAWCQ pic.twitter.com/fYS7I5pzpY — Joseph Reboyras (@Reboyras_) June 29, 2026

El canastero, que bromeó con estar encantado con el arroz y habichuelas que cocinan en la isla, había atrasado su estreno con la Selección Nacional debido a sus compromisos en la NBA.

Fue escogido por los Pacers de Indiana con el turno número 50 de la segunda ronda del Draft de la NBA de 2024 y firmó un contrato de dos vías con los Timberwolves de Minnesota en agosto de 2025.

Recibió una invitación de los Timberwolves para la Summer League, que comienza el 9 de julio, por lo que esta ventana le servirá de preparación rumbo al torneo, en el que buscará dejar una buena impresión para renovar su contrato dual con la organización.

“La fecha en la que se celebrará la ventana fue perfecta para mí. Me da la oportunidad de jugar dos partidos antes de la Summer League y trabajar con grandes jugadores como José y Ethan de cara a mi tercer año en la NBA”, explicó el delantero.

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Freeman, de 25 años, nació y se crió en Cleveland, Ohio. Sin embargo, contó que desde pequeño está muy familiarizado con la cultura de su madre, quien lo solía llevar a eventos como la Parada Puertorriqueña y el Festival de la Esperanza en Cleveland.

Esas experiencias le permitieron conectar con sus raíces desde la distancia y estar consciente en la actualidad del peso que conlleva vestir la camiseta del Equipo Nacional, como lo hicieron legendarias figuras en su momento.

“Yo era boricua mientras crecía. También soy mitad negro, así que estoy conectado con ambas culturas. Crecí en Cleveland, Ohio. Los habitantes de Ohio saben que en el lado oeste de Cleveland celebran la Parada Puertorriqueña en Clark Avenue y el Festival of Hope de Esperanza”, relató enebeísta.

“Esos eventos en los que participé en mi juventud me prepararon y me mostraron lo importante que era representar a Puerto Rico… Mi mamá se encargó de que conociera mi cultura, al igual que mi papá. Sé que esto es algo más grande que yo”, continuó.

Freeman compartió que esta ventana, más allá de dos juegos cruciales para Puerto Rico, será un momento especial para su familia en Corozal, que llevaba un tiempo insistiendo en que se uniera al programa nacional. Recordó que siempre les decía que algún día lo haría y ahora está cerca de cumplir esa promesa.

“Esto es muy especial para mi familia. Es algo que querían que hiciera por mucho tiempo. Les decía que algún día iba a pasar y ahora va a pasar”, comentó.

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Enrique Freeman saluda a José Alvarado durante una práctica antes de la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. ( FBPUR )

Puerto Rico ganó solo uno de los cuatro partidos que disputó en las primeras dos ventanas. Estos resultados lo ubican en la tercera posición del Grupo B con una marca de 1-3.

Canadá lidera la llave con un récord perfecto de 4-0. Le sigue Jamaica con un balance 2-2 y Bahamas aparece en el cuarto y último puesto con 1-3. Solo los primeros tres avanzarán a la siguiente fase.

“Le pregunté a José cuál era su mentalidad para esta ventana y me dijo que realmente quiere ganar. Así que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir a que eso sea posible, ya sea capturando rebotes o jugando con la intensidad con la que siempre me he caracterizado. Esa es realmente mi mentalidad: hacer todo lo que pueda para ganar”, aseguró el joven jugador.