José Alvarado siempre tuvo como prioridad asegurar su regreso a los Knicks de Nueva York en la temporada muerta de la NBA para ir en buscar un segundo campeonato consecutivo.

El contrato, que había firmado con los Pelicans de Nueva Orleans en septiembre de 2024, le permitía ejercer una opción de jugador de $4.5 millones para la temporada 2026-27 o convertirse en agente libre sin restricciones.

El viernes, en medio de una clínica de baloncesto que ofreció en La Perla del Viejo San Juan, rechazó su opción de jugador y llegó a un nuevo acuerdo con los Knicks por tres años y más de $14 millones, según reportó Shams Charania, de ESPN.

PUBLICIDAD

“Es genial. Puedo consolidarme en la liga un tiempo más con el equipo de mi ciudad natal. Ganamos un campeonato y yo soy de allí, ¿por qué no volver a intentarlo con ellos?”, dijo Alvarado después de un entrenamiento en el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027.

“Entiendo lo que está en juego y es una bendición. Al final del día puedo decir que soy un jugador de los Knicks de Nueva York y sigo jugando en la NBA”, continuó.

José Alvarado, Enrique Freeman y Ethan Thompson practicando junto a Carlos Arroyo en el Coliseo Rubén Rodríguez rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. #FIBAWCQ pic.twitter.com/fYS7I5pzpY — Joseph Reboyras (@Reboyras_) June 29, 2026

El nuevo pacto del canastero nacido en Brooklyn, Nueva York, es su mayor contrato en términos económicos desde que debutó en la liga en 2021, luego de no ser seleccionado en el draft. No obstante, admitió que no está satisfecho y aspira a firmar en el futuro un acuerdo de mayor valor que lo establezca aún más en la NBA.

“Aseguro algunos años, pero todavía tengo mucho por hacer. Es una bendición, como dije, pero mi mentalidad es mejorar y conseguir un contrato más grande más pronto que tarde. Esto es una bendición y no puedo esperar a seguir mejorando”, comentó el base.

Alvarado, de 28 años y 6’0”, promedió 6.6 puntos, 2.0 rebotes y 3.8 asistencias en 28 juegos con los Knicks. Como suplente, tuvo minutos limitados en las Finales de la NBA ante los Spurs de San Antonio, pero jugó un rol importante en el cuarto partido, recordado por el dramático tapeo de OG Anunoby. Esa noche solo vio 16 minutos de acción, pero anotó ocho puntos, todos en el cuarto parcial.

PUBLICIDAD

Pudo quedar fuera de la ventana

Ahora se alista para la tercera ventana clasificatoria al Mundial, donde vestirá el uniforme de la Selección Nacional por primera vez desde el AmeriCup 2025. Puerto Rico tendrá un gigantesco reto el 3 de julio ante Canadá y el 6 de julio frente a Bahamas.

Luego de ganar solo uno de los cuatro partidos que disputó en las primeras dos ventanas, el Equipo Nacional aparece en la tercera posición del Grupo B con una marca de 1-3. Canadá lidera la llave con un récord perfecto de 4-0. Le sigue Jamaica con un balance 2-2 y Bahamas aparece en el cuarto y último puesto con 1-3.

Solo los primeros tres avanzan a la siguiente fase, pero el panorama pudo haber sido más complicado sin Alvarado, quien confesó que se habría visto obligado a bajarse de la ventana si no lograba llegar a un acuerdo con los Knicks antes del torneo.

José Alvarado en una práctica con Enrique Freeman y Ethan Thompson rumbo a la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027. ( FBPUR )

“Era importante (firmar antes de la ventana). Si no llegaba a un acuerdo, habría dicho que no podría jugar. Sé que en la isla todo el mundo se frustra cuando los jugadores no quieren jugar, pero esto es un negocio al final del día y tengo que mantener a mi familia”, confesó el armador.

“Me alegra que lo hayamos logrado y poder jugar tranquilo, sin sobrepensar las cosas. Si no hubiera conseguido el contrato, habría tenido que dar una mala noticia”, añadió.

Alvarado y el resto de los integrantes de la Selección Nacional partirán el martes temprano hacia Canadá, donde se prepararán para su primero de los dos encuentros que tienen en agenda en esta tercera ventana.