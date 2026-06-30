Londres. Novak Djokovic fue testigo de una propuesta de matrimonio entre el público de la pista central durante su partido de primera ronda de Wimbledon el lunes y no tardó en pedir una invitación para la boda.

Después de que Djokovic ganara el primer set contra el chino Wu Yibing, un espectador aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su novia.

El siete veces campeón de Wimbledon se dio cuenta claramente de ello, volvió a salir a la pista, hizo un gesto con el corazón y luego levantó los dos pulgares hacia la pareja antes de exclamar: “Quiero una invitación para la boda”.

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Si consigues una, podrías traer contigo a un cantante de bodas bastante bueno.

El rapero puertorriqueño Bad Bunny se encontraba en el palco de los jugadores de la pista central, dos días después de que Djokovic apareciera en el escenario durante el concierto del artista en Londres y en donde tuvo el privilegio de decir “Acho PR es otra cosa”.

Bad Bunny tiene experiencia con las bodas: este año se celebró una de verdad durante su actuación en el descanso de la Super Bowl.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny observa el partido entre el serbio Novak Djokovic y el chino Yibing Wu durante la primera ronda del Campeonato de Wimbledon, el lunes 29 de junio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung)
El cantante puertorriqueño Bad Bunny observa el partido entre el serbio Novak Djokovic y el chino Yibing Wu durante la primera ronda del Campeonato de Wimbledon, el lunes 29 de junio de 2026, en Londres. (AP Foto/Kin Cheung) (Kin Cheung)

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.