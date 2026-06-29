Ja Morant se dirige a Portland, después de que los Trail Blazers y Memphis acordaran el lunes canjear al base que hará que los Grizzlies aceleren su reconstrucción y le dará al dos veces All-Star la oportunidad de reactivar su carrera, según una persona con conocimiento del acuerdo.

Portland enviará a los aleros Jerami Grant y Kris Murray a los Grizzlies como parte del trato, indicó la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el canje aún no ha recibido las aprobaciones requeridas por la liga. ESPN informó primero sobre el acuerdo.

PUBLICIDAD

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading two-time NBA All-Star Ja Morant to the Portland Trail Blazers for Jerami Grant and Kris Murray, sources tell ESPN. pic.twitter.com/FJOTzGe5Tr — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026

Es un gran golpe por parte de los Trail Blazers y podría sugerir que Portland —con el nuevo propietario Tom Dundon, cuyos Carolina Hurricanes acaban de ganar la Copa Stanley en la NHL— quizá no haya terminado de hacer movimientos. Morant se suma a un atasco en la posición de base ahora mismo para Portland, con Jrue Holiday, Damian Lillard y Scoot Henderson también en el roster actual.

Morant ha promediado 22.4 puntos en su carrera, pero ha jugado solo 79 partidos en las últimas tres temporadas debido a lesiones y suspensiones, incluida una sanción de 25 partidos después de que se le viera en una transmisión en vivo sosteniendo un arma mientras iba en el asiento del pasajero de un vehículo. Eso ocurrió no mucho después de una suspensión de ocho partidos por mostrar un arma en un club nocturno del área de Denver, también captado en redes sociales.

Las suspensiones, en conjunto, le costaron a Morant —quien fue Novato del Año tras ser la selección número 2 del draft de 2019, así como el Jugador Más Mejorado de la liga en 2021-22 cuando parecía estar en camino hacia el estrellato— alrededor de $9 millones en salario perdido. Dijo en abril de 2025 que ha hecho las paces con ser un blanco de constantes críticas.

“Ya estoy más o menos acostumbrado”, dijo Morant en ese momento. “He sido prácticamente un villano durante dos años ya. Cada pequeña cosa, si alguien puede decir algo negativo sobre mí, va a estar ahí afuera. Así que, sí. Ya no me importa”.

PUBLICIDAD

Grant promedió 18.6 puntos la temporada pasada para Portland y se unirá a su sexto equipo al ir a Memphis. Murray promedió 5.8 puntos por partido esta temporada pasada para los Trail Blazers.

El año en que Morant ganó el premio al Jugador Más Mejorado en 2021-22 vio a Memphis ganar 56 partidos, igualando un récord de la franquicia. Ese equipo estaba construido alrededor de un joven núcleo de cuatro —Morant, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr. y Desmond Bane.

Y ahora, todos se han ido. Brooks jugó solo una temporada más con los Grizzlies después de eso y ha cambiado de equipo dos veces desde entonces, Bane se fue a Orlando el verano pasado y Jackson fue traspasado a Utah en febrero.