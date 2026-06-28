Jezreel De Jesús volvió a lucirse con 28 puntos y los Leones de Ponce poncharon el último boleto disponible a la postemporada en la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al completar una remontada en los minutos finales para derrotar, 81-77, a los Vaqueros de Bayamón en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.

Con este resultado, Ponce dejó fuera de los playoffs a los Indios de Mayagüez. Esto debido a que los Leones mejoraron su marca a 15-18 con la victoria sobre Bayamón y los Indios (13-20) quedaron a dos juegos de distancia con solo un partido por disputar en la temporada regular.

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De esta manera, se evitó un juego de desempate entre ambas franquicias y se definió la siguiente etapa del torneo. Los Vaqueros, a pesar de la derrota, terminaron la fase regular como los líderes globales con récord de 22-12, por lo que tendrán ventaja local en la postemporada.

En el triunfo, Thomas Robinson aportó 16 puntos y seis rebotes, mientras que Brady Manek finalizó con un doble-doble de 12 unidades y 12 capturas. Por los Vaqueros, el mejor fue Jassel Pérez con 19 tantos, incluidos tres triples, y cinco rebotes. Stephen Thompson Jr. añadió 17 puntos.

En el Coliseo Arquelio Torres Ramírez, Montrezl Harrell encestó un canasto restando un segundo del tiempo reglamentario y los Atléticos de San Germán aseguraron el primer lugar de la Conferencia B al vencer, 98-96 a los Capitanes de Arecibo. Así las cosas, San Germán concluyó la regular con balance de 21-13 y Arecibo empeoró a 18-15.

Harrell salió del banco, pero dominó la pintura con 32 puntos y 14 rebotes en casi 27 minutos de juego. Le siguieron Georgie Pacheco con 19 unidades y Nick Perkins con 17. En causa perdida, Alfonso Plummer anotó 26 tantos, incluidos cinco bombazos a larga distancia en siete intentos.

En el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, los Criollos de Caguas aplastaron, 129-102, a los Mets de Guaynabo. Con un partido por disputar, Caguas elevó su marca a 21-12 y Guaynabo, que ya está eliminado, cayó a 14-19.

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Travis Trice lideró la ofensiva de los Criollos con un doble-doble de 22 puntos y 12 asistencias. Joshua Denton añadió 19 unidades, incluidos cinco tiros detrás del arco, viniendo del banco. Por los Mets, Jaysean Paige anotó 22 tantos, mientras que Eric Ayala y JJ Romer agregaron 19 cada uno.

En el Coliseo Raymond Dalmau, los Santeros de Aguada apabullaron, 105-90, a los alicaídos Piratas de Quebradillas. Con este triunfo, Aguada mejoró su récord a 16-17 y Quebradillas empeoró a 10-23.

Ambos volverán a verse las caras este lunes en su último juego de la temporada regular. El mejor anotador de los Santeros fue Robiel Morales con 15 puntos. En el caso de los Piratas, los líderes ofensivos esta noche fueron Anthony Cowan Jr. y Jay Shawn Álvarez con 15, respectivamente.