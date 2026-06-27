El jugador puertorriqueño Ramses Meléndez firmó un acuerdo con los Spurs de San Antonio para participar en las dos principales vitrinas de verano de la NBA: la California Summer League y la Las Vegas Summer League.

Las competencias representan una de las mayores plataformas de exposición para jugadores que buscan contratos en la NBA y también sirven de vitrina para organizaciones internacionales, incluidas ligas europeas.

“Deseo poder demostrar mis habilidades ante todos los gerentes generales y de ahí ver si consigo algún contrato”, dijo Meléndez a Primera Hora .

Su firma explica por qué no fue incluido en la convocatoria del Equipo Nacional de Puerto Rico para la ventana de la FIBA que jugará los días 3 y 6 de julio, en partidos cruciales para el seleccionado en su aspiración de clasificar a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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Su salida también impactará, parcialmente, a los Capitanes de Arecibo, quienes lo perderán en el inicio de la fase Cuartos de Final del BSN.

El alero puertorriqueño viene de disputar la pasada temporada en la G League con los Capitanes de la Ciudad de México, un conjunto sin afiliación directa a una franquicia de la NBA.

“Al parecer me vieron allí y se contactaron con mi agente para dejar saber que estaban interesados en añadirme al roster”, añadió.

La California Summer League será la primera en la que participará con los Spurs. Se juega del 3-6 de julio en el Chase Center de San Francisco, hogar de los Warriors de Golden State. En ella compiten los equipos de San Antonio, Golden State, los Lakers de Los Ángeles y el Heat de Miami.

Mientras, la NBA Summer League de Las Vegas se juega del 9-19 de julio en Las Vegas.

Los cuartos de final del BSN, por su parte, iniciarán el 9 de julio. Al día de hoy, los Capitanes jugarían esa primera serie de postemporada ante los Santeros de Aguada. Según el director de torneo del BSN, Ricardo Carrillo, la expectativa es que cada serie juegue sus partidos con un día de descanso entre partidos.

Meléndez no participó en la Summer League del año pasado debido a que no contaba con un agente establecido en ese momento.

“Si no llega NBA, estoy 100 por ciento listo para saltar a Europa, o lo que sea lo mejor para mí. La NBA es el sueño, pero no es el límite. En Europa también pagan buen dinero”, expresó.

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El jugador indicó además que su intención es regresar a los Capitanes una vez complete su participación en las ligas de verano.

Barea dirigirá a los Nuggets

Meléndez será así, oficialmente, el segundo boricua que estará activo en la liga de verano. Ya antes, los Nuggets de Denver le encomendaron a su entrenador asistente, José Juan Barea, la encomienda de dirigir a su equipo en la liga.

Carlos Arroyo, gerente general de la Selección Naciona, también dijo que Enrique Freeman recibió una invitación a la Summer League, pero todavía no ha sido oficializada por los Timberwolves de Minnesota.