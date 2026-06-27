Nueva York. Desde la sede central hasta el campo de juego, prácticamente todo ha salido mal para los Mets de Nueva York durante el último año.

Y el viernes, el entrenador Carlos Mendoza pagó las consecuencias.

En plena temporada desastrosa, Mendoza fue destituido el viernes como entrenador de los decepcionantes Mets y fue sustituido por el exentrenador de los Padres de San Diego, Andy Green, que ya formaba parte de la organización.

Nueva York comenzó el día con un balance de 34-47 a mitad de temporada, tras una racha de seis derrotas consecutivas, a 15 partidos del líder de la División Este de la Liga Nacional, Atlanta, y a 9 1/2 partidos del último puesto de comodín de la Liga Nacional.

PUBLICIDAD

El propietario de los Mets, Steve Cohen, tenía grandes expectativas puestas en un equipo que no ha ganado una Serie Mundial desde 1986. Nueva York comenzó la temporada con una plantilla de 358 millones de dólares, la más cara del béisbol, y se preveía que pagaría 124 millones de dólares adicionales en impuesto de lujo.

“No hay forma de suavizarlo: esta temporada ha sido una decepción y nuestros aficionados se merecen algo mejor de lo que les hemos ofrecido”, señaló Cohen en un comunicado.

Aunque, en cierto modo, Mendoza llevaba meses en la cuerda floja, en otros aspectos su caída fue sorprendentemente rápida para un entrenador considerado una estrella en ascenso en 2024, cuando recibió grandes elogios y fue finalista al premio al Entrenador del Año tras llevar a los Mets a una inesperada racha en los playoffs en su temporada de debut.

En una rueda de prensa celebrada en el Citi Field antes del primer partido de la serie del viernes por la noche contra los Phillies de Filadelfia, el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, agradeció a Mendoza sus aportaciones y calificó el momento como “un día muy difícil”.

“A pesar de todos nuestros esfuerzos, incluidos los de Mendy, no hemos podido poner esto en marcha este año. Y asumo la responsabilidad por ello”, dijo Stearns. “También tengo la responsabilidad de impulsarnos hacia adelante, de buscar soluciones y de tomar decisiones difíciles y hacer cambios cuando creo que son necesarios”.

Las lesiones del puertorriqueño Francisco Lindor, el dominicano Juan Soto, Clay Holmes, el venezolano Francisco Álvarez, el cubano Luis Robert Jr. y el también dominicano Jorge Polanco frenaron a los Mets, que comenzaron el día con su peor balance de la temporada: 13 partidos por debajo de .500. La noche del viernes supuso apenas la décima vez en todo el año —y la primera desde el 22 de abril— que Lindor y Soto formaron parte ambos de la alineación titular. En dos de esas ocasiones, uno de ellos tuvo que abandonar el partido antes de tiempo debido a una distensión en la pantorrilla.

PUBLICIDAD

El jueves, Nueva York traspasó al lanzador David Peterson, el jugador que más tiempo llevaba en el equipo, a los Cubs de Chicago, y podría optar por vender jugadores este verano y reestructurar la plantilla de cara al futuro.

“Entiendo que este año nos espera una dura batalla, pero no vamos a dar la espalda al asunto”, dijo Stearns. “Creo que a veces una nueva voz, una nueva perspectiva, una nueva mirada, ayudan. Y a veces es realmente difícil explicar por qué o cómo. Pero, llegados a este punto, era el momento de intentarlo”.

Stearns afirmó que informó a Mendoza de la decisión cuando se reunieron el viernes por la mañana, y los Mets celebraron una reunión con toda la plantilla el viernes por la tarde.

“Al fin y al cabo, esto no es culpa suya. La culpa es más bien nuestra, de los jugadores, que no rendimos al nivel de nuestras capacidades”, dijo Lindor.

Mendoza pasó 15 temporadas trabajando para los Yankees, las últimas cuatro como entrenador de banquillo, antes de que los Mets lo contrataran para sustituir a Buck Showalter tras la temporada de 2023. Nueva York llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2024, pero los Mets no lograron clasificarse para los playoffs el año pasado y se encuentran entre las mayores decepciones del deporte esta temporada.

“Si estuviéramos jugando mejor, él todavía estaría aquí. Es una pena que haya tenido que pagar los platos rotos”, dijo el jugador de campo Bo Bichette.

Desde que comenzaron el año pasado con un balance de 45-24 hasta el 12 de junio de 2025, los Mets tienen un balance de 72-102. Esto dejó al equipo con un récord de 206-199 bajo la dirección de Mendoza, quien se encontraba en la última temporada garantizada de un contrato de tres años. Fue contratado por los Mets un mes después de que Stearns se incorporara a Nueva York como presidente de operaciones de béisbol.

PUBLICIDAD

Tras fichar a Soto con un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 años antes de la temporada 2025, Stearns llevó a cabo cambios importantes en la plantilla durante la pasada temporada baja. Renovó el cuerpo técnico de Mendoza y dejó que los favoritos de la afición, Pete Alonso y Edwin Díaz, se marcharan como agentes libres. Brandon Nimmo y Jeff McNeil fueron traspasados, y Stearns incorporó a Bichette, Polanco, Robert, Freddy Peralta y Marcus Semien.

Nada de eso ha funcionado.

Nueva York encadenó una racha de 12 derrotas consecutivas en abril, la más larga desde 2002, y cometió seis errores en el segundo partido de la doble jornada que perdió el miércoles por la noche ante los Cubs de Chicago, su mayor número en un partido desde 2014.

Green, exjugador de campo de las Grandes Ligas, se incorporó a los Mets en 2023 como vicepresidente sénior de desarrollo del béisbol y se había encargado de dirigir el sistema de ligas menores. Ha sido nombrado entrenador interino para el resto de la temporada y lucirá el dorsal número 70.

“Es duro. No creo que nadie sueñe con sentarse en este asiento de esta manera”, dijo Green.

Green llevó al San Diego a un balance de 274-366 entre 2016 y 2019, con resultados por debajo de .500 en las cuatro temporadas.

Stearns afirmó que Green volverá a ocupar un puesto en la sede central al término de esta temporada y que los Mets llevarán a cabo una búsqueda exhaustiva de un nuevo entrenador. Green señaló que le encanta el trabajo de desarrollo de jugadores que desempeñaba y que lo eligió, en gran parte, para poder pasar más tiempo con sus tres hijas.

PUBLICIDAD

“No era algo que yo estuviera buscando”, dijo Green. “Esto me pareció más una responsabilidad que una oportunidad”.

Green disputó cuatro partidos con los Mets en 2009, sus últimas apariciones en las Grandes Ligas como jugador. Se convirtió en el cuarto entrenador desde que Cohen compró el equipo a las familias Wilpon y Katz tras la temporada 2020, después de Luis Rojas, Showalter y Mendoza.

Mendoza es el tercer entrenador de las Grandes Ligas que pierde su puesto desde que comenzó la temporada. Alex Cora, de Boston, fue sustituido por Chad Tracy, y Rob Thomson, de Filadelfia, por Don Mattingly; ambos cambios se produjeron a finales de abril.

Reajuste de la plantilla

En otras noticias, los Mets han reincorporado al jardinero Tyrone Taylor (distensión del flexor de la cadera derecha) de la lista de lesionados de 10 días y llamaron al zurdo Zach Thornton, procedente del Syracuse de la Triple A, para que realizara su segunda apertura en las Grandes Ligas el viernes por la noche contra Filadelfia. El club envió al jardinero MJ Meléndez y al lanzador diestro Daniel Duarte a Syracuse tras la derrota del jueves por la noche en 10 entradas ante los Cachorros.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.