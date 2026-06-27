Miami Gardens, Florida. Juan Nicolás quiere que esta vez sea diferente.

Este ciudadano de Bogotá (Colombia) fue testigo de la aterradora escena que tuvo lugar hace dos años durante la final de la Copa América, cuando miles de aficionados sin entrada irrumpieron en el Hard Rock Stadium tras burlar los controles de seguridad para ver el partido entre Colombia y Argentina.

La selección colombiana de fútbol se enfrentará a Portugal el sábado en un partido de la fase de grupos del Mundial, en lo que supondrá su regreso al estadio por primera vez desde aquel incidente; esta vez, con medidas de seguridad reforzadas y múltiples controles de acceso.

PUBLICIDAD

“Ahora que estamos aquí, siento un poco de presión por dar lo mejor de mí mismo y me gustaría mostrar al mundo una Colombia mejor”, afirmó Nicolás, quien señaló que no estuvo presente en el partido de 2024. “Colombia es ahora un país nuevo. Colombia tiene cosas nuevas que ofrecer al mundo. Somos un país diferente, así que ahora tenemos que demostrarlo”.

Banderazo multitudinario en Miami 🇨🇴⚽ Si así es en la previa, cómo lucirá el Hard Rock Stadium en el juego ante Portugal 😳 pic.twitter.com/mgnmo6jg5F — Tito Puccetti (@titopuccettic) June 27, 2026

Los disturbios comenzaron horas antes del partido de julio de 2024. Los aficionados —muchos de ellos vestidos con los colores amarillo y rojo de Colombia— irrumpieron en las puertas del estadio local de los Miami Dolphins de la NFL, dejando a los espectadores aterrorizados y heridos, mientras el personal de seguridad se esforzaba por contener la avalancha.

En muchos vídeos que circulaban por las redes sociales se oían gritos de fondo, y en algunas publicaciones se veía a algunos aficionados intentando trepar por los conductos de ventilación para entrar.

Se plantearon dudas sobre cómo afrontar otros dos años de grandes torneos de fútbol en Estados Unidos: la Copa Mundial de Clubes del año pasado y el Mundial de este año.

El verano pasado se reforzó la seguridad en los partidos de la Copa Mundial de Clubes celebrados en Miami, lo que sirvió como anticipo de las medidas de control de entradas que se aplicarán el sábado.

Los aficionados deben pasar por tres puntos de control distintos que rodean todo el recinto antes de acercarse al estadio, y los pases de aparcamiento se comprueban mucho antes de la entrada. Además, hay vallas de acero instaladas alrededor del perímetro.

PUBLICIDAD

🇦🇷⚽️🇨🇴 | JUST IN: COPA AMERICA: Incidents reported at the entrance of Hard Rock Stadium, where Argentina and Colombia will play the final tonight.



The start of the Copa America final between Argentina and Colombia is delayed by 30 minutes.#CopaAmerica2024 #Hardrock pic.twitter.com/4VAJCr0RZS — Planet Report HQ (@PlanetReportHQ) July 14, 2024

“Ha sido un proceso por etapas por el que la gente ha tenido que pasar”, afirmó Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial del presidente Donald Trump, que supervisa las medidas de seguridad interinstitucionales del torneo.

“Nos aseguraremos de que todo el mundo esté alerta y preparado para actuar ese día en concreto”, añadió Giuliani, “solo para garantizar que no haya ningún problema... Nos centraremos en el día 27 para asegurarnos de que podamos hablar de lo que ocurrió (en el campo)”.

Giuliani afirmó que el sábado habrá una “fuerte presencia federal” tanto en los alrededores del estadio como en la ciudad, aunque se negó a responder si esa presencia sería mayor que la habitual en un día de partido. Hasta ahora se han disputado tres partidos de la fase de grupos del Mundial en Miami. En todos ellos ha habido una fuerte presencia policial.

“Creo que nos gusta apoyar a nuestro equipo, y hay gente que se pasa un poco de la raya”, afirmó Lucas Gaviria, natural de Manizales (Colombia), que estudia en la Universidad Atlántica de Florida. “Eso tiene que ver con nuestra cultura. Nos importa demasiado, tenemos una mentalidad del tipo “por todos los medios necesarios”. “Tengo que ver este partido, aunque sé que no tengo dinero para ello”.

El partido del sábado ha tenido una gran demanda, tanto por la numerosa comunidad colombiana del sur de Florida como por el atractivo que supone la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo. Las entradas en la web de reventa StubHub se ofrecían a precios que oscilaban entre unos 3,000 dólares y más de 5,000 dólares.

PUBLICIDAD

“Si no tienes entradas, no deberías estar aquí”, afirmó Giuliani en enero, cuando él y otros miembros del grupo de trabajo visitaron el estadio durante la final nacional del College Football Playoff. “No es como un partido de fútbol americano, donde hay fiestas antes del partido. Esto es muy diferente. Queremos asegurarnos de que los recursos de seguridad estén disponibles para los aficionados con entrada. Si no tienes entrada, hay festivales para aficionados. Hay otros eventos en la zona de Miami a los que puedes acudir para disfrutar y estar a salvo”.

El Hard Rock Stadium —que durante el Mundial se denomina “Miami Stadium” debido a las normas de la FIFA en materia de patrocinio— no ha hecho declaraciones, ya que se encuentra inmerso en varios litigios relacionados con la final de la Copa América.

En esas demandas, en las que figuran varios demandados, se alega —entre otras cosas— que ni el estadio ni los responsables del fútbol contaban con personal de seguridad suficiente para gestionar una multitud de tal magnitud, que no disponían de un número adecuado de personal hispanohablante trabajando en el evento y que no protegieron a los titulares legítimos de entradas “frente a actividades delictivas previsibles”.

Antes del partido del sábado, los aficionados colombianos afirmaron que esperan que ese momento no les defina.

“Hay muchas cosas maravillosas que representan a Colombia”, afirmó Nadia Rodríguez, natural de Bogotá (Colombia) y residente en Miami. “Un café estupendo, paisajes preciosos, canciones increíbles, la selección de fútbol. La oscuridad ya es cosa del pasado”.

___

El periodista deportivo de AP Tim Reynolds ha colaborado en este reportaje.

___

Zach Pascuzzi es estudiante del Instituto Carmical de Medios Deportivos de la Universidad de Georgia.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.