Seattle. Un aficionado iraní irrumpió en el campo para celebrar el gol, y hicieron falta siete guardias de seguridad para reducirlo.

Shoja Khalilzadeh se quitó la camiseta de un tirón antes de que toda la selección iraní se abalanzara sobre él tras marcar un gol que superó al portero egipcio Mostafa Shobeir en el minuto 93, lo que, al parecer, dio a su equipo una ventaja de 2-1 el viernes por la noche.

Durante unos instantes de alegría, Irán estuvo convencido de que se había clasificado para la fase eliminatoria del Mundial por primera vez en la edición de este año, en la que participan 48 selecciones.

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Sin embargo, el que podría haber sido el gol de la victoria en los últimos minutos fue anulado por fuera de juego, y Egipto superó la fase de grupos.

¡EGIPTO CONSIGUE EL EMPATE!



Brutal cabezazo de Mostafa Zico igualar el marcador y entrar al juego. pic.twitter.com/i6bn4dmOOU — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

Irán, por su parte, tendrá que esperar un día para conocer su destino, después de que ambos equipos empataran a 1-1. Egipto se enfrentará a Australia en los dieciseisavos de final.

El seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, lamentó que, por tercera vez en el torneo, se anulara un gol de su equipo tras la revisión del vídeo.

“La tecnología es justicia”, dijo Ghalenoei en farsi, “pero me molesta nuestra mala suerte”.

Al término de lo que se promocionó como un “partido del Orgullo” en Seattle —en el que ni Irán ni Egipto quisieron participar—, los Faraones quedaron en segunda posición del Grupo G. Bélgica, que empató a 1-1 contra Egipto el 15 de junio, venció a Nueva Zelanda por 5-1 en Vancouver, Columbia Británica, y se proclamó ganadora del grupo.

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, se mostró agradecido de que su equipo no cayera al tercer puesto del grupo, lo que habría ocurrido si el gol de Khalilzadeh hubiera subido al marcador.

“Sabíamos que ya nos habíamos clasificado, estábamos en lo más alto del grupo”, dijo Hossan. “Doy gracias a Dios por todo. Cuando anularon este gol por fuera de juego, me alegré mucho”.

Irán, por su parte, aún podría clasificarse para la fase eliminatoria por primera vez en la edición de este año del torneo, cuyo cuadro se ha ampliado a 48 equipos. Sin embargo, tras el partido del viernes, ya no tiene el destino en sus manos.

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🚫🇮🇷 ¡PENALTI FALLADO POR IRÁN!



🫨 𝐌𝐄𝐇𝐃𝐈 𝐓𝐀𝐑𝐄𝐌𝐈 falló desde el punto de penal tras una brillante parada del portero egipcio🧤🔥



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“Nosotros también estamos aquí para hacer historia”, afirmó el centrocampista Rouzbeh Cheshmi. “(El sábado), si nuestro sueño se hace realidad, gracias a Dios. Si no es así, estaremos orgullosos de nuestro juego y de nuestros jugadores por cómo hemos afrontado el partido. En los tres últimos partidos hemos aguantado, así que ya veremos qué pasa”.

Egipto se adelantó pronto en el marcador gracias a un gol de Mahmoud Saber en el minuto cinco. El exjugador del Liverpool Mohamed Salah realizó una gran jugada dentro del área antes de que Saber lanzara un disparo que se coló entre las piernas del portero iraní Alireza Beiranvand.

A Irán se le negó el empate en el minuto 11, cuando el portero egipcio Mostafa Shobeir detuvo un penalti, pero logró igualar el marcador en el minuto 14 gracias a un gol de Ramin Rezaeian.

Tras quedarse a las puertas de la victoria, los jugadores de Irán expresaron su descontento por las numerosas complicaciones fuera del terreno de juego. El equipo ha tenido que soportar las restricciones de viaje impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. a raíz de la guerra en Irán.

En marzo, Irán intentó trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, país con el que mantiene relaciones diplomáticas. Su solicitud de trasladar su campamento base de Tucson (Arizona) a Tijuana fue aceptada dos semanas antes de la llegada del equipo.

Ghalenoei afirmó que los miembros del equipo se han visto confinados a sus hoteles y a las instalaciones de entrenamiento, y que no han podido explorar Tijuana en absoluto. A varios responsables del equipo y miembros del personal de apoyo se les ha prohibido viajar a Estados Unidos con el equipo.

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“No tenemos servicio de recuperación, no contamos con personal de logística aquí que nos ayude. Siempre nos quejamos de estas cosas, pero nadie nos ayuda, nadie”, afirmó Roozbeh Cheshmi. “Como sabéis, la recuperación es algo importante. Los pequeños detalles influyen en el fútbol”.

Para los dos primeros partidos, disputados cerca de Los Ángeles, no se permitió al equipo viajar hasta el día anterior y tuvo que regresar a México inmediatamente después de cada encuentro. Posteriormente, Estados Unidos suavizó sus restricciones, lo que permitió a la selección viajar a Seattle dos días antes del partido del viernes.

Ghalenoei afirmó que el equipo tuvo que volver a volar inmediatamente a Tijuana tras el partido del viernes.

“Nos trataron muy, muy mal”, afirmó Ghalenoei. “Espero que el mundo tome conciencia de estos problemas”.

Aunque solo fuera por un breve instante, el desdén de Irán quedó en segundo plano tras el casi gol de Khalilzadeh. Irán no terminó el partido del viernes con un final de cuento de hadas, pero sigue en liza en el torneo, al menos durante otras 24 horas.

“Lo que han hecho estos jóvenes jugadores de la selección iraní debería quedar registrado en la historia”, afirmó Ghalenoei. “¿Por qué? Porque el país anfitrión nos trató de la peor manera posible".

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.