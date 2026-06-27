Houston. Contra todo pronóstico, Cabo Verde se convirtió el viernes en el país más pequeño en la historia en clasificarse a la ronda de eliminación directa de un Mundial, gracias a la actuación de Vozinha, su brillante arquero de 40 años que se ha convertido en el rostro de la entrega de su nación.

“Somos pequeños, pero tenemos un gran corazón y somos guerreros”, señaló.

Cabo Verde completó su improbable paso por la fase de grupos del Mundial con su tercer empate consecutivo, una igualada de 0-0 contra Arabia Saudí para extender su estadía en el certamen.

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La pequeña nación insular frente a la costa occidental de África, que debuta en el escenario más importante del fútbol, ya había empatado 0-0 con España, campeón de Europa, y posteriormente vino de atrás para firmar un 2-2 ante Uruguay.

¡El MAYOR CUENTO DE HADAS MUNDIALISTA!



CABO VERDE ha clasificado a la Fase Eliminatoria de la Copa del Mundo en su ESTRENO después de empatar ante Arabia Saudí.



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“El equipo estaba muy ansioso por mostrarle esto al mundo entero”, dijo el entrenador de Cabo Verde, Bubista, envuelto en la bandera de su país. “Estamos orgullosos de llegar a esta etapa. Hemos demostrado que somos un país pequeño, pero que luchamos por las cosas que queremos alcanzar”.

Los tres puntos dejaron a Cabo Verde en el segundo lugar, sólo detrás de España, que venció a Uruguay el viernes.

Cabo Verde viajará a Miami el próximo 3 de julio para medirse contra el campeón vigente, Argentina, por un boleto a los octavos de final.

Empatar los tres partidos de la fase de grupos no garantiza un lugar en la siguiente ronda en los principales torneos de fútbol. Pero varios equipos lo han logrado anteriormente, como Gales en 1958, Irlanda y Holanda en 1990, y Chile en 1998. Nueva Zelanda, sin embargo, también igualó tres veces en el Mundial de 2010 y quedó eliminado.

Antes del encuentro, Bubista reflexionó : “Todos tienen derecho a soñar y nada es imposible”.

Los Tiburones Azules le dieron la razón, superando todas las probabilidades para llevar a este país —de poco más de 500,000 habitantes— hasta los dieciseisavos de final.

Una mujer, con el rostro pintado con la bandera del archipiélago, sostenía una pancarta con la leyenda: “Islas pequeñas, grandes sueños”.

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Un sueño que han hecho realidad mientras continúan con su mágica aventura en el escenario mundial.

Lo hicieron con otra sólida actuación de Vozinha, cuyo éxito en el torneo le ha ayudado a acumular más de 16 millones de seguidores en Instagram.

Realizó una atajada en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando se quedó con un cabezazo de Mohamed Kanno para evitar que Arabia Saudí abriera el marcador. Tuvo otra oportuna intervención a los 66 minutos, cuando se lanzó para desviar un disparo de Mohammed Abu Al-Shamat.

Su tercera atajada llegó en el minuto 92, cuando detuvo un disparo de Abdullah Al-Hamdan.

“Hay mucha calidad en nuestra selección”, sostuvo Vozinha. “Tal vez para muchos de ustedes, piensan que el jugador caboverdiano no es lo suficientemente bueno. Pero vinimos aquí para demostrar que tenemos mucha calidad y estamos aquí para competir y que nuestros jugadores pueden jugar en las principales ligas”.

En la tribuna, un grupo de hombres sin camiseta se pintó cada uno una letra del nombre de Vozinha en el pecho mientras alentaban a Cabo Verde.

Pero Vozinha tenía una fan mucho más grande entre los 68.278 aficionados: su madre, Ana Candida Evora, quien observó el partido desde un palco de lujo mientras agitaba una pequeña bandera de Cabo Verde. Fue su segundo partido del torneo después de perderse la épica actuación de su hijo contra España debido a problemas de visa.

Cabo Verde tuvo una oportunidad de anotar en el minuto 50, pero el disparo de larga distancia de Kevin Pina pasó apenas por encima del travesaño. Volvieron a tocar la puerta al minuto 74, cuando Laros Duarte sacó un remate desde el centro del área que salió a las manos del arquero Mohammed Al-Owais.

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La última oportunidad de marcar llegó en los segundos finales, cuando Nuno da Costa envió un disparo desde el centro del área que se fue a la izquierda del arco rival.

Pero no importó porque un par de minutos después del pitazo final, España completó su victoria 1-0 sobre Uruguay y desató una celebración entre jugadores y aficionados de Cabo Verde, muchos de los cuales rompieron en llanto.

Tras llevar a su equipo a nuevas alturas, Bubista fue consultado sobre si imaginaba una racha así antes del certamen.

“Siempre he dicho que tarde o temprano Cabo Verde estaría en un escenario de esta magnitud”, dijo. “Claro que es difícil tener un pronóstico así, pero siempre lo supe”.

Arabia Saudí quedó eliminada luego de sumar dos puntos en la fase de grupos.

“Fuimos muy pobres en términos de creación, control del juego y generar acciones”, dijo el entrenador Georgios Donis. “Y así no se puede ganar un partido. Sería muy difícil”.