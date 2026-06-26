Toronto. Senegal goleó a la selección iraquí, que jugó casi todo el partido con 10 hombres, imponiéndose el viernes por 5-0 y manteniendo así vivas sus opciones de clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial.

Pape Gueye marcó dos goles en la segunda parte y lideró la cómoda victoria de Senegal. Con el objetivo de clasificarse como terceros del Grupo I, la tarea del equipo africano se vio facilitada por la tarjeta roja que recibió en la primera parte el defensa iraquí Rebin Sulaka al derribar a Sadio Mané cuando este se disponía a rematar a puerta.

Habib Diarra abrió el marcador en el minuto cuatro. Aunque Sulaka fue expulsado en el 13, Senegal no volvió a marcar hasta el gol de Ismaila Sarr en el 56.

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Gueye siguió sumando goles e Iliman Ndiaye marcó el quinto de Senegal.

Con esta victoria, Senegal suma ahora tres puntos y tiene una diferencia de goles de +2.

Los ocho mejores equipos que queden terceros pasan a los dieciseisavos. Las plazas se pueden decidir por los goles marcados y la diferencia de goles, si es necesario.

Irak quedó eliminado sin sumar ningún punto en su primera participación en un Mundial desde 1986.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.