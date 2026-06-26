Foxborough, Massachusetts. Ousmane Dembélé brilló con un hat-trick en la primera parte, incluido un gol tras un pase de Kylian Mbappé, con lo que Francia se impuso el viernes por 4-1 a Noruega y se aseguró el primer puesto del Grupo I del Mundial.

Dembélé marcó en los minutos 7, 20 y 32. Fue el primer hat-trick en la primera parte de un Mundial desde que el delantero ruso Oleg Salenko marcara tres de sus cinco goles en los primeros 45 minutos contra Camerún en el Mundial de 1994 en Estados Unidos.

Désiré Doué sentenció el partido a favor de Francia en el tiempo de descuento de la segunda parte.

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Ousmane Dembélé firma una brillante definición para ampliar la ventaja de Francia sobre Noruega en la Copa del Mundo 2026 y marcar el gol del partido, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/9UsomLo7mQ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 26, 2026

Dembélé, que ya suma cuatro goles en el Mundial de este año, fue sustituido en el minuto 65. Su puesto lo ocupó Bradley Barcola. Dembélé es el actual ganador del Balón de Oro de 2025.

Thelo Aasgaard acortó distancias para Noruega tras el segundo gol de Dembélé, al enviar el balón al fondo de la red apenas 14 segundos después de la reanudación. Pero Dembélé marcó su tercer gol menos de nueve minutos después para volver a ampliar la ventaja a dos.

Ambos equipos ya se habían asegurado el pase a los dieciseisavos de final. Noruega decidió prescindir de varios titulares, entre ellos sus figuras clave, Erling Haaland y Martin Odegaard.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.