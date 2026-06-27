Guadalajara, México. Otro error del arquero Fernando Muslera condenó a Uruguay en una Copa Mundial para el olvido.

España fulminó el viernes 1-0 a la Celeste para avanzar a los dieciseisavos de final como primera de su grupo y eliminar a la potencia sudamericana.

Álex Baena fue el autor del solitario gol a los 42 minutos en el Estadio de Guadalajara, después de que Muslera no supo desviar por completo su disparo desde el centro del área.

Alex Baena firma una gran definición para marcar el gol del partido y guiar a España hacia una valiosa victoria en la Copa del Mundo 2026, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/3cMXm9eNLj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 27, 2026

Fue el tercer fallo del torneo para el arquero de 40 años, a quien el entrenador Marcelo Bielsa sustituyó al descanso.

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Bielsa dijo que el propio Muslera pidió el cambio: “El cambio de Muslera no fue una decisión mía, fue de Fernando”, declaró el técnico argentino.

“Soy el responsable de toda la decepción que genera el trabajo que yo hice”, indicó Bielsa en la posterior rueda de prensa.

Baena indicó que el balón hizo un bote que sorprendió a Muslera: “Tiene que ser jodido para él, le mando un fuerte abrazo”.

Por segundo Mundial consecutivo, Uruguay se marcha a las primeras de cambio. Sufrió la misma suerte hace cuatro años en Qatar, donde al menos sumó un triunfo. Le fue peor en esta edición en Norteamérica, luego de no poder clasificarse entre los ocho mejores terceros: redondeó una campaña de dos empates y una derrota en el Grupo H.

España ganó la llave con un botín de siete puntos. La reinante campeona de Europa enfrentará al equipo que termine segundo del Grupo J —Austria o Argelia— el jueves en Inglewood, California.

💔 ¡LA FRUSTRACIÓN DE PERJUDICAR A LA CELESTE!🥴



Tras la eliminación de Uruguay🇺🇾, Agustín Canobbio se mostró afectado por su expulsión ante España🇪🇸, una acción que dejó a su selección con 10 hombres y con el marcador en contra. 🟥⚽



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Cabo Verde, que empató 0-0 con Arabia Saudí en el otro partido del grupo disputado el viernes, terminó segundo con tres puntos, uno más que Uruguay y los árabes.

Uruguay finalizó tercera, pero sin los puntos suficientes para figurar entre los ocho mejores terceros que avanzarán a la siguiente fase.

Algunos jugadores uruguayos rompieron en llanto sobre el césped tras el silbatazo final. Muchos aficionados abuchearon al equipo cuando este se retiraba.

Bielsa asumió la responsabilidad de la eliminación: “Teníamos un potencial que yo no logré que cristalizara en un equipo que mereciera jugar de acuerdo a su nivel”, sostuvo.

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El encuentro era uno de los más esperados de la fase de grupos, pero deparó escasas ocasiones de gol por parte de ambos durante la mayor parte del partido.

Uruguay reclamó airadamente un penal en los minutos finales, después de que Federico Viñas cayó dentro del área.

La tensión se disparó en el tramo final.

El atacante uruguayo Agustín Canobbio salió expulsado en tiempo añadido por una entrada sobre el defensor español Paul Cubarsí. Sus compañeros tuvieron que escoltarlo fuera del campo y, tras el final, regresó para intentar hablar con el árbitro.

“Hay que hacer mucha autocritica, corregir muchas cosas adentro”, manifestó Cannobio. “Hay que dar una pausa a la cabeza y reflexionar mejor las cosas”.

Uruguay, campeona del primer Mundial en 1930 y luego en 1950 al protagonizar al legendario Maracanazo ante Brasil, llegó al último partido de la llave en medio de la turbulencia, luego de empatar con Arabia Saudí y Cabo Verde.

Medios uruguayos informaron de jugadores descontentos con Bielsa, entre ellos los volantes Federico Valverde, Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur. Valverde, quien fue sustituido a los 57 minutos, dejó en claro su contrariedad.

🇺🇾💔 LA FRUSTRACIÓN DE LA 'CELESTE' EN UNA IMAGEN 😔⚽️



Al minuto 57, Federico Valverde salió de cambio e ignoró por completo a Marcelo Bielsa en la banca. Visiblemente molesto, el mediocampista se cubrió la cara con la camiseta y gritó con desesperación. 💥🧥



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“A Valverde lo sustituí porque pretendí darle una potencia al ataque, respondiendo a las características del jugador que ingresa y del jugador que sale”, declaró Bielsa.

“Entraron los que creía que tenían que ingresar. La naturalidad con la que España desarrolla su estilo de juego no es comparable con el esfuerzo que tuvimos que hacer nosotros”, agregó.

A la caza de una segunda estrella como campeona mundial, España no encajó goles durante la primera ronda. Debutó con un sorprendente empate 0-0 ante Cabo Verde, pero venía de una victoria 4-0 sobre Arabia Saudí. La Roja no ha superado los octavos de final desde que conquistó su único título en 2010.

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“Ha sido un partido de máximo nivel”, señaló el seleccionador español Luis de la Fuente. ”Estamos donde queríamos estar. Nuestro prestigio nos demanda esto y queremos seguir creciendo. En nuestro camino vamos mejorando, adquiriendo más ritmo. Hoy estamos muy felices”.

El atacante español Lamine Yamal, quien llegó al torneo arrastrando una lesión en el isquiotibial izquierdo, no brilló y nuevamente no disputó todo el partido. Fue reemplazado por Ferran Torres a los 76. Lamine, de 18 años, fue sustituido al descanso ante Arabia Saudí y entró desde el banquillo en la segunda mitad contra Cabo Verde.

Ugarte tuvo que ser reemplazado por una aparente lesión de rodilla cerca del final de la primera mitad. Estaba en el suelo pidiendo asistencia médica cuando España abrió el marcador, y finalmente fue retirado del campo en camilla.

El rey Felipe VI de España estuvo entre los 45.065 espectadores en el Estadio Akron.

Se guardó un minuto de silencio antes del partido en memoria de quienes murieron cuando dos terremotos consecutivos sacudieron Venezuela a última hora del miércoles.