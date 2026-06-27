Kansas City. Adam Martin recuerda haber llevado cajas de cromos de Panini y los álbumes del Mundial de Fútbol que las acompañaban a una carrera de Fórmula 1 en mayo, poco después de que su tienda de artículos de colección hubiera recibido un envío y mucho antes de que comenzara el torneo.

La idea era regalárselos a unos amigos que tenían hijos. Pero lo que pasó después le sorprendió.

“Cuando entré con esa caja de cromos”, recordó Martin, “cientos de personas de todas las creencias y culturas me preguntaron: ‘¿Dónde los has conseguido? ¿Cómo puedo conseguir algunos?’. Esos cromos de Panini son precisamente ese objeto de colección tan emblemático que trasciende el ámbito de los coleccionistas deportivos".

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Las pegatinas con imágenes de los jugadores y equipos del Mundial existen desde 1970, cuando cuatro hermanos italianos pagaron 1,000 dólares para adquirir los derechos de producción de las imágenes. Más de 50 años después, las estampitas se venden en paquetes por todo el mundo, y los aficionados, tanto jóvenes como mayores, no solo las compran, sino que también las intercambian entre ellos, ayudándose mutuamente a completar sus álbumes de recuerdos.

Harry Maguire hasn't taken not making the World Cup team too well, he's started selling panini stickers in New York 😭pic.twitter.com/NC7lkeifSo — Football HQ (@FootballHQ) June 19, 2026

El libro de este año es el más extenso hasta la fecha, en parte debido a que el torneo se ha ampliado a 48 equipos, y cuenta con 980 cromos diferentes. Se han convertido en un artículo tan codiciado que en muchas tiendas se han agotado las existencias, y es posible que los pedidos pendientes no se envíen hasta que el torneo haya coronado a un campeón.

“Hemos vendido una cantidad increíble de pegatinas”, afirmó Martin, uno de los propietarios de Dave and Adam’s Card World, que cuenta con tiendas en Nueva York y Europa.

“Pensábamos que el pedido que hicimos hace meses sería suficiente para salir del paso”, dijo Martin. “Hemos tenido que volver a hacer pedido dos veces”.

El creciente entusiasmo por una tradición del Mundial

Panini había producido más de 2 mil millones de paquetes —cada uno con siete cromos— al inicio del torneo, según ha declarado Jason Howarth, vicepresidente sénior de marketing y relaciones con los deportistas de Panini America. Es toda una hazaña, teniendo en cuenta que el cuadro del torneo no se cerró hasta el 1 de abril.

La mayoría de las pegatinas no tienen valor por sí mismas, aunque las más antiguas —como las de los debuts de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo— pueden alcanzar un valor de cientos de dólares. El valor reside en intentar completar el álbum del Mundial.

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El álbum Panini del Mundial 1986 es una reliquia. Maradona y la selección argentina lo hicieron legendario; muchos aún lo conservan como tesoro familiar. pic.twitter.com/a71tTiFarZ — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) May 22, 2026

“En la cultura europea y sudamericana, completar el álbum de cromos es algo que casi todos los niños hacen en algún momento”, afirmó Matt Blazey, de Milton Keynes (Inglaterra), cuyo canal de YouTube dedicado a las cartas y los objetos de colección cuenta con más de 62,000 suscriptores.

“La mayoría lo redescubre ya de adultos”, dijo Blazey, “cuando se dan cuenta de que disponen de dinero propio, lo que les trae de vuelta todos esos recuerdos de llevar pegatinas al colegio, presumir de ellas ante los compañeros e intercambiarlas para completar el álbum”.

De hecho, parte del encanto de las cromos de Panini radica en su precio asequible. Cada paquete cuesta solo unos 2 dólares.

Sin embargo, a partir del último Mundial de Catar, Panini también empezó a producir variantes con bordes especiales que son mucho más escasas. De repente, las pegatinas con bordes rojos, morados o naranjas se han vuelto especialmente codiciadas, y los coleccionistas han ofrecido enormes recompensas por ejemplares ultrararos, con borde negro y “1 de 1″ —es decir, único en el mundo— que representan a Messi, Ronaldo, Lamine Yamal y otras grandes estrellas.

Algunos expertos del sector creen que solo la pegatina negra de Messi podría alcanzar los 200,000 dólares en una subasta.

“Estamos haciendo un seguimiento a través de las redes sociales para ver quién se hace con las pegatinas negras de edición única”, afirmó Howarth. “Neymar, Leo, Ronaldo… Probablemente sea su último Mundial. ¿A qué precio se venden esas pegatinas? Va a ser un nuevo récord para la categoría".

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El reto de terminar el álbum es real

Sammi Kaewsawang nunca había participado en la experiencia del álbum del Mundial hasta este año, cuando esta creadora de contenidos de Long Beach, California, decidió comprobar cuánto tiempo le llevaría despegar y pegar físicamente las 980 imágenes en el álbum.

Cuando Kaewsawang terminó con Panamá, el último de sus 48 equipos, ya llevaba unas 7 horas y 47 minutos en ello.

“Ahora voy a por el segundo y estoy ayudando al sobrino de mi prometido a completar el suyo”, dijo Kaewsawang. “Lo que hizo que la experiencia fuera tan memorable fue la gente que conocí por el camino. Intercambiar pegatinas me permitió conocer a aficionados de todas las edades”.

Sin duda, eso forma parte de su atractivo: aunque Panini ofrece una colección digital, la sensación de comunidad que se genera al intercambiar tus duplicados por un jugador que quizá te falte aporta un pintoresco toque de nostalgia, muy similar a la forma en que los niños estadounidenses llevan generaciones coleccionando e intercambiando cromos de béisbol.

Muchas tiendas colaboran organizando encuentros de intercambio. La propia Panini cuenta con un camión en el Rockefeller Center de Nueva York, donde miles de personas se han reunido por las tardes para intercambiar cromos. Los foros permiten a los aficionados conectarse desde cualquier parte del mundo, y recientemente unos 8.000 coleccionistas se dieron cita en un estadio de Santiago de Chile para intercambiar cromos.

“He hecho verdaderos amigos gracias a esta afición”, dijo Kaewsawang, “y eso significa más que completar la colección en sí”.

¿Se acerca el fin de las cromos de Panini, o tal vez no?

Aunque las cromos de Panini nunca han tenido tanto éxito —gracias a una colaboración con Coca-Cola, se pueden encontrar cromos debajo de las etiquetas de determinadas botellas—, la empresa se enfrenta al final de una era tras el torneo de 2030 que se celebrará en Marruecos, Portugal y España.

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La marca Topps, perteneciente a Fanatics, se hará cargo de los derechos para producir cromos, pegatinas y otros artículos de colección de la FIFA relacionados con el Mundial, y aún no está claro si la empresa con sede en Estados Unidos lanzará un producto similar al de su rival italiano.

“Es un momento realmente agridulce”, afirmó Blazey. “Desde mi punto de vista, y probablemente para el 90 % de los coleccionistas en este momento —sobre todo fuera de EE. UU., donde Panini es una marca muy conocida—, es muy triste que esto sea el final. Mucha gente creció coleccionándolas, y para ellos son sinónimo de su infancia, por lo que la pérdida de la licencia se considera, en gran medida, un sacrilegio".

Sin embargo, entre los coleccionistas también existe la esperanza de que Fanatics, que recientemente también ha adquirido la licencia de la Premier League, pueda aprovechar algunas de sus ideas innovadoras en el ámbito de las tarjetas deportivas y aplicarlas a una línea de cromos para el Mundial de 2034.

Quizá no sea tanto el fin de una era como un nuevo comienzo.

“Nos sentimos muy privilegiados por ser un socio importante tanto de Panini como de Fanatics. Intentamos no tomar partido”, afirmó Martin. “Creo que Fanatics hará un trabajo increíble con los productos del Mundial, pero no estoy seguro de que sean capaces de captar el impacto cultural”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.