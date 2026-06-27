Anaheim, California. Los Angels de Los Ángeles han despedido a su director general Perry Minasian a mitad de su sexta temporada consecutiva decepcionante bajo su dirección.

Los Angels, que ocupan el último puesto de la clasificación, nombraron el viernes al exdirector general de los Cardinals, John Mozeliak, como director general interino y asesor de operaciones de béisbol. Mozeliak se encargará de supervisar las operaciones diarias del equipo y colaborará en la búsqueda del próximo director general, según ha declarado la presidenta del equipo, Molly Jolly, en un comunicado de prensa.

“Perry ha sido un líder muy valioso que ha trabajado sin descanso durante los últimos seis años para reforzar nuestro departamento de operaciones de béisbol”, afirmó Jolly. “Le estoy muy agradecido por su dedicación, su visión y sus numerosas aportaciones a nuestra organización”.

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The Angels announced that Perry Minasian has been relieved of his General Manager duties. Minasian has been their GM since November 2020.



John Mozeliak will be their interim GM while they search for a new GM. pic.twitter.com/3xeDgIMbss — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 27, 2026

Los Ángeles fueron informados de la decisión en una reunión con Jolly y el entrenador Kurt Suzuki unas dos horas antes de su derrota por 9-3 ante los Athletics el viernes por la noche.

“Me sorprendió”, declaró el receptor Logan O’Hoppe tras el partido. “Cuando llevas bastante tiempo jugando, pasan cosas inesperadas. Él me trajo aquí. Se lo agradezco. Es una situación complicada”.

Minasian asumió el mando de los Angels en noviembre de 2020, pero la franquicia, que lleva mucho tiempo atravesando dificultades, no ha logrado ningún avance apreciable durante su mandato bajo la dirección del voluble propietario Arte Moreno.

Las rachas de Los Ángeles de 10 temporadas consecutivas con balance negativo y 11 temporadas consecutivas sin clasificarse para los play-offs son las más largas de las Grandes Ligas, y su cantera sigue considerándose una de las peores de las Grandes Ligas, tal y como lo era cuando llegó Minasian.

La operación más importante de su mandato tuvo lugar cuando Shohei Ohtani dejó los Angels tras seis temporadas para fichar por los Dodgers de Los Ángeles a finales de 2023, ya que los Angels no lograron traspasar a Ohtani a cambio de jóvenes promesas antes de que este se convirtiera en agente libre.

La avalancha de movimientos de Minasian antes y después del cierre del mercado de fichajes de 2023 pareció caótica. Los Angels retuvieron a Ohtani —una decisión en la que Moreno tuvo mucho que ver— y traspasaron a varias jóvenes promesas en un intento por clasificarse para los playoffs.

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Sin embargo, los Angels registraron un balance de 8-19 aquel mes de agosto y quedaron tan lejos de la lucha por el título que tuvieron que incluir a varios jugadores en la lista de transferibles para reducir su masa salarial por debajo del umbral del impuesto de lujo.

Tras haber registrado el peor balance de las Grandes Ligas durante gran parte de la temporada actual, los Angels están empatados en el último puesto de la clasificación de la Liga Americana, con un balance de 34-48, de cara a su partido contra los Athletics el viernes por la noche en el Angel Stadium. Los Ángeles perdió 99 partidos en 2024 —un récord de la franquicia—, en su primera temporada tras la marcha de Ohtani, dos veces MVP de la Liga Americana.

Durante el mandato de Minasian, los Angels nunca ganaron más de 77 partidos ni quedaron por encima del tercer puesto en la División Oeste de la Liga Americana.

Minasian tuvo un enfrentamiento con el respetado entrenador Joe Maddon al principio de su mandato, lo que acabó provocando el despido de Maddon en medio de una épica racha de derrotas durante la temporada 2022. Después de que Phil Nevin y Ron Washington tampoco lograran mantenerse en el cargo de entrenador más de dos temporadas, Minasian contrató el otoño pasado a Suzuki, que debutaba como entrenador, procedente de su propio equipo directivo, y le ofreció un contrato de un año, reconociendo que sus destinos estaban ligados.

Ray Montgomery ocupó el cargo de entrenador interino en 2025.

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Una reducción de la plantilla obligó a Minasian a completar la plantilla de este año con jugadores de bajo coste —varios de ellos recién recuperados de lesiones graves—, como los lanzadores Alek Manoah, Jordan Romano, Drew Pomeranz, Kirby Yates y Brent Suter, el jardinero Josh Lowe y los jugadores de campo Yoan Moncada y Adam Frazier.

La mayoría de los fichajes no dieron los resultados esperados, ya que Romano y Pomeranz fueron descartados, y Manoah, Lowe y Moncada han resultado ser un fracaso.

El contrato más importante que firmó Minasian con un agente libre fue uno de tres años y 63 millones de dólares para el lanzador zurdo Yusei Kikuchi, vigente hasta 2025. Kikuchi fue seleccionado para el All-Star la temporada pasada, pero lleva fuera de juego desde finales de abril debido a una lesión en el hombro.

Minasian también fichó al lanzador de relevo Robert Stephenson con un contrato de tres años y 33 millones de dólares hasta antes de 2024, pero el lanzador diestro se perderá esta temporada debido a otra lesión en el codo.

Está previsto que Jolly y Mozeliak participen en una rueda de prensa el sábado.

Minasian fue durante un tiempo encargado del vestuario de los Rangers y ascendió a puestos en la dirección de los Atlanta Braves y los Toronto Blue Jays como discípulo de Alex Anthopoulos.

Minasian nunca se había presentado a una entrevista para el puesto de director general antes de que Moreno lo eligiera para sustituir a Billy Eppler; Moreno, quien a lo largo de sus dos décadas como propietario, ha contratado en repetidas ocasiones a directores generales con poca o ninguna experiencia previa en el cargo.

Mozeliak dejó los Cardinals el otoño pasado tras tres décadas en San Luis, de las cuales las últimas 18 las pasó al frente de las operaciones de béisbol.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.