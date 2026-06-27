Dwight Gaines anotó 32 puntos para guiar a Puerto Rico a una contundente victoria por 92-78 sobre Eslovenia este sábado en el inicio de la Copa del Mundo FIBA Sub-17 en Estambul, Turquía.

Gaines, además, sumó cuatro asistencias y seis robos de balón. El joven armador tuvo una noche efectiva en la que lanzó de 25-12 desde el campo y encestó cinco tiros libres en seis intentos.

Le siguieron Jeremy Willmore con 17 unidades, Eduyn Andino con 12 y siete rebotes, y Alexis Fuentes con 11. En causa perdida, el esloveno Lun Jarc firmó un doble-doble de 20 tantos y 10 capturas.

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Puerto Rico se fue al descanso con una ventaja de 39-35, pero amplió el margen en la segunda mitad, donde superaron a Eslovenia, 53-43.

La Selección Nacional Sub-17 ora después del juego ante Eslovenia. ( FIBA )

Previo al partido, el seleccionado dirigido por Orlando “Landy” Pantoja fue clasificado por la FIBA como el undécimo mejor del torneo, mientras que Eslovenia figuraba como el octavo favorito.

Puerto Rico forma parte del Grupo C junto a Eslovenia, Nueva Zelanda y el anfitrión Turquía. Su próximo juego será el domingo frente a los neozelandeses.