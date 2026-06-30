Foxborough, Massachusetts. José Canale convirtió el penal decisivo y Paraguay derrotó el lunes a Alemania por 4-3 en la tanda desde los 11 pasos para acceder a los octavos de final del Mundial, el primero que disputa en 16 años.

La tanda de penales llegó tras un empate 1-1 al cabo de los 90 minutos del tiempo reglamentario y los 30 de prórroga en el estadio de Boston. Paraguay se puso en ventaja cuando Julio Enciso definió con un cabeza al final de la primera mitad. Kai Havertz igualó a los 52 minutos para Alemania.

PUBLICIDAD

“Teníamos analizado cada jugador y cada detalle, dijo Gill, quien ataja en la liga argentina con San Lorenzo. “Es un privilegio, eliminamos a un campeón y espero que todo el pueblo paraguayo lo esté gozando”.

¡¡¡HISTÓRICO!!! ¡¡¡PARAGUAY ELIMINA A ALEMANIA!!! 🔥🔥🔥🔥



📺 Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock #MundialTelemundo #FIFAWorldCup #Somos26 #AlemaniaVsParaguay pic.twitter.com/2L16KJLigZ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 29, 2026

El rival de turno de la Albirroja, que dirige el técnico argentino Gustavo Alfaro, saldrá del ganador del duelo del martes entre Francia y Suecia. El choque de octavos se disputará el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos, en Filadelfia. Si ganan en ese encuentro, los paraguayos podrían volver a los suburbios de Boston para un cruce de cuartos de final el 9 de julio.

La marcha paraguaya en Norteamérica asombra a propios y extraños tras la humillante derrota 4-1 que sufrieron ante la coanfitriona Estados Unidos en su debut. Pero levantaron cabeza con una victoria 1-0 sobre Turquía jugando en inferioridad numérica durante todo el segundo tiempo y seguido empataron 0-0 con Australia para clasificarse como uno de los mejores terceros.

“Estoy muy orgulloso de mis compañeros. Merecíamos un partido más y, con todo lo que se dijo, rescato la unión que tenemos”, manifestó el capitán paraguayo Gustavo Gómez. “Una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación”.

Luego que Gill tapó los remates de Kai Havertz y Nick Woltemade en la tanda, Paraguay dispuso de dos oportunidades para liquidarlo. Pero Antonio Sanabia disparó desviado en la primera y luego el arquero alemán Manuel Neuer repelió el lanzamiento de Fabián Balbuena.

La tanda se extendió.

Jonathan Tah remató a las nubes para darle a los paraguayos otra oportunidad para sentenciar. Canale no perdonó al definir con un zurdazo alto.

PUBLICIDAD

El brasileño nacionalizado Maurício, Gómez y Matías Galarza Fonda convirtieron los tres primeros remates de Paraguay en la tanda, mientras que Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Nadiem Amiri facturaron por Alemania.

Alemania había ganado seis de siete definiciones de penales en Mundiales, incluyendo seis consecutivas desde que perdieron ante Checoslovaquia en la final de la Eurocopa de 1976. El balance en los mundiales había sido perfecto: triunfantes en cuatro de cuatro.

“Teníamos grandes ambiciones para este Mundial. Es muy duro volver a decepcionar”, dijo Havertz. “Fue difícil generar ocasiones y mantener la fluidez en el juego”.

En el previo enfrentamiento de los equipos en un Mundial, Alemania venció 1-0 a Paraguay en la ronda de octavos de Corea-Japón 2002. Casi medio siglo después, Paraguay se tomó revancha.

El del lunes fue el primer partido de eliminación directa de Alemania desde la final de 2014 en Brasil, cuando los alemanes derrotaron a Argentina 1-0 para conquistar su cuarto título mundial.

Fue el segundo tropiezo consecutivo ante un rival de Sudamérica en este Mundial, y en ambos casos contra equipos con entrenadores argentinos. Venían de perder contra la Ecuador de Sebastián Beccacece en el cierre de la fase de grupos.

En un partido en el que mayormente se defendió ante un adversario con pocas ideas, Paraguay abrió el marcador tras una circulación perfecta del balón para preparar el gol de Enciso.

Miguel Almirón filtró un balón entre los alemanes Aleksandar Pavlovic y Nathaniel Brown hacia Matías Galarza Fonda. Galarza puso un el centro a Enciso, quien libre de marca cabeceó con facilidad para batir a Neuer.

PUBLICIDAD

En el segundo tiempo, Havertz peinó con lo justo el centro de Florian Wirtz para el 1-1.

Ya en la prórroga, Alemania parecía irse arriba 2-1 a los 102 cuando Tah cabeceó un tiro de esquina de Nathaniel Brown que quedó apenas fuera del alcance de Gill. Pero una revisión de video determinó que Waldemar Anton había empujado a Gill al suelo antes del remate y el gol fue anulado.

“Era una película de terror. Te salían los alemanes por todos los lados”, señaló Gill.