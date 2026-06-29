Houston. El sueño del hexacampeonato de Brasil sigue vivo.

Gabriel Martinelli apareció en el último aliento para anotar el gol que completó la remontada y Brasil se instaló en los octavos de final del Mundial al vencer el lunes 2-1 a Japón.

Martinelli selló la victoria de la selección dirigida por Carlo Ancelotti al marcar en el sexto minuto del tiempo añadido.

“No tengo palabras para describir la alegría que tengo en el corazón”, dijo el jugador de Arsenal, el campeón de la Liga Premier inglesa.

¡¡¡GOL DE BRASIL!!! ¡¡¡GOL DE BRASIL!!! ¡¡¡ESTARÁN EN OCTAVOS DE FINAL!!!



Gabriel Martinelli define solo frente al arquero y marca en los últimos minutos para darle el triunfo sobre Japón.



¡Gol agónico! ¡Houston lo grita con todo! pic.twitter.com/GjCvcVLvi1 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 29, 2026

Brasil se enfrentará al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey, en la ronda de octavos.

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Casemiro había igualado antes con un cabezazo a los 56 minutos tras una asistencia de Gabriel Magalhães, poco después de haber malogrado otra ocasión. El remate pasó apenas fuera del alcance de la mano extendida del arquero japonés Zion Suzuki y terminó en la red.

¡¡¡SE EMPATÓ EL PARTIDO!!! ¡¡¡CASEMIROOOOOO!!!



Cometió error en el gol de Japón… ¡Pero responde marcando el 1-1! Brasil reacciona. pic.twitter.com/Bvx7iMVYC8 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 29, 2026

“Contamos con muchos recursos, tanto en el banquillo como en la cancha, y es positivo que los jugadores estén rindiendo a un alto nivel individualmente”, dijo Ancelotti. “Debemos valorar eso”.

Japón se adelantó a los 29. Kaishu Sano robó un pase mal entregado por Danilo en el círculo central avanzó con el balón por todo el campo y definió con un derechazo desde fuera de la medialuna.

¡¡¡LOCURA TOTAL EN HOUSTON!!! ¡¡¡GOLAAAAAZO DE JAPÓN!!!



Kaishū Sano aprovecha un error en la salida de Brasil y saca un disparo raso para abrir el marcador. pic.twitter.com/khIltlOdeB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 29, 2026

Vinícius Júnior, autor de cuatro goles en este Mundial, tuvo la oportunidad de poner a Brasil arriba a los 58, pero su remate desde el costado izquierdo fue desviado por Suzuki y pegó en el poste más lejano.

Casemiro salió en el primer minuto del tiempo añadido de la segunda mitad, evidenciando molestias en la pierna.

Abajo en el marcador, Brasil salió como tromba tras el descanso. Generó dos ocasiones muy clara de entrada. En la primera, Suzuki manoteó un cabezazo de Bruno Guimarães a los 52 minutos. Poco después, el cabezazo de Casemiro rebotó en la cabeza de un defensor y en el rostro de Suzuki. El arquero japonés acabó la tarde en Houston con cuatro atajadas de mérito.

Japón sigue sin poder ganar un partido de eliminación directa en el Mundial.

La victoria fue la 12da de Brasil en 15 partidos contra Japón. Los equipos también han empatado dos veces, mientras que Japón consiguió su primer triunfo en la serie en un amistoso en Tokio en octubre.

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Este fue un duelo entre dos países con profundos vínculos, ya que Brasil alberga a unos 2,7 millones de descendientes japoneses, la mayor población japonesa fuera de Japón.

Esos lazos se extienden al fútbol, donde la superestrella brasileña Zico se mudó a Japón en 1991 para jugar con Kashima Antlers y ayudar a cimentar las estructuras del fútbol profesional japonés. Dirigió a la selección nacional de Japón de 2002 a 2006, llevando al equipo al Mundial en 2006.

Ese equipo perdió ante Brasil 4-1 en el único enfrentamiento previo entre ambos en un Mundial.

Brasil ganó el Grupo C tras empatar con Marruecos y vencer a Haití y Escocia. La victoria del lunes se produjo en el aniversario de su primer campeonato mundial en Suecia en 1958, cuando un Pelé de 17 años anotó dos goles en la final contra el país anfitrión.

Japón avanzó a la ronda de dieciseisavos de final segundo del Grupo F tras empatar con Holanda y Suecia y vencer a Túnez. La derrota cortó una racha de 10 partidos sin perder que se remontaba a la derrota 2-0 ante Estados Unidos en septiembre.