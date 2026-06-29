Los Azucareros de Yabucoa y los Pescadores del Plata de Comerío se colocaron a las puertas de la clasificación al Final Four de la Liga de Béisbol Superior Doble A al salir airosos este domingo en la quinta fecha del Carnaval de Campeones 2026.

Ambos equipos comparten el liderato del round robin con marca de 4-1.

Un ramillete de siete anotaciones en el quinto episodio encaminó a los Azucareros a una victoria 9-2 sobre los Tigres de Hatillo en el estadio Rafael “Fello” Marrero de Florida. Jan Hernández conectó un cuadrangular y Edwin Gómez remolcó tres carreras.

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Marcos Santa realizó un relevo brillante de 5.1 entradas en cero para apuntarse la victoria. El revés fue para Brayan Robles, quien permitió cinco carreras, tres de ellas inmerecidas.

Mientras, los Pescadores del Plata pisaron el plato cuatro veces en la séptima entrada y dos más en la octava para imponerse 10-7 sobre los Petateros de Sabana Grande en el estadio Carlos Bonet.

José “Pocholo” Rivera y Kevin Millet se fueron para la calle por Comerío. Rivera empujó cuatro carreras y anotó dos.

El relevista Kelvin Román cubrió 3.1 episodios en cero para llevarse la victoria, mientras el estelar zurdo Miguel Ausúa cargó con su segunda derrota consecutiva, esta vez en relevo, luego de haber comenzado el fin de semana con marca impecable de 8-0.

Juncos barre el fin de semana

Los campeones defensores Mulos de Juncos sumaron su tercera victoria consecutiva para barrer el segundo fin de semana del Carnaval de Campeones, al dominar 9-4 a los Libertadores de Hormigueros con un ramillete de seis anotaciones en la octava entrada, en el estadio Hermanos Miura.

Jan Rivera, Luis Román y Brahiam Maldonado remolcaron dos carreras cada uno. El relevista Kenny Burgos fue el lanzador ganador con 2.2 episodios en cero. La derrota fue para el relevista Xavier Ramos, quien permitió dos anotaciones en 1.1 entradas.

Cómoda blanqueada de Carolina

En el estadio Roberto Clemente Walker, los Gigantes de Carolina apabullaron vía blanqueada 11-0 a los Maratonistas de Coamo, al combinar en la loma a Héctor “Heto” Acevedo y Carlos Rivera.

Acevedo cubrió los primeros ocho episodios sin conceder bases por bolas, ponchó a tres y apenas permitió cinco hits para llevarse la victoria. Jorge Cartagena encabezó la ofensiva con tres carreras empujadas y Yomar Cruz bateó de 4-3 con dos anotadas.

Omar Álvarez cargó con el revés por los Maratonistas al permitir tres carreras en tres episodios.

Próximos juegos

Viernes 3 de julio - 8:00 p.m.

Sabana Grande en Carolina

Comerío vs. Coamo

Juncos vs. Yabucoa

Hatillo en Hormigueros

Sábado 4 de julio - 7:30 p.m.