Al juicio del dirigente del Equipo Nacional de Béisbol, Juan “Igor” González, Puerto Rico presentará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 la ofensiva más poderosa que ha tenido bajo su mando.

“Llevamos un equipo bien competitivo, un equipo completo. Por primera vez me atrevo a decirles que tenemos una gran ofensiva. En años anteriores la ofensiva no era la mejor y había que construir carreras, pero en esta ocasión llevamos un equipo ofensivo, con muy buenos bateadores”, expresó González en un aparte con Primer Hora este miércoles luego de la conferencia de la Liga de Béisbol Superior Doble A rumbo al Carnaval de Campeones.

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El exgrandesligas es el actual piloto de los Azucareros de Yabucoa.

Juan "Igor" González. ( David Villafañe Ramos )

González consideró que la novena patria cuenta con las herramientas necesarias para regresar al podio y luchar por la medalla de oro en el torneo, que se disputará del 31 de julio al 7 de agosto en el Estadio Quisqueya Juan Marichal de República Dominicana. Santo Domingo 2026 incia el 24 de julio y concluye el 8 de agosto.

“Lo que espero es que se me mantengan saludable y sepan que llevamos esas 10 letras en el pecho. Hay que dejarle el cuero allí y espero estar en el podio recibiendo una de esas medallas. Yo quiero la de oro y si hubiera una más grande que la de oro, esa es la que yo quiero”, agregó González.

Puerto Rico intentará recuperarse en la justa regional luego de finalizar séptimo en San Salvador 2023 con marca de 1-4, su peor resultado en los Juegos desde Cartagena 2006. Los boricuas conquistaron la medalla de oro en Barranquilla 2018.

Por su parte, el director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR), Efraín Williams, explicó a este medio que el róster de los 24 jugadores será anunciando entre el próximo miércoles y jueves. A partir de esa fecha, indicó, el equipo practicará dos veces a la semana.

Como parte del róster preliminar entregado al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Williams mencionó a jugadores como Luis Leroy Cruz, Kevin Luciano, Rubén Castro, Rubén Ramírez, Héctor Hernández, Noel Pinto y Luis Cintrón.

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“Tenemos jugadores que están jugando fuera de Puerto Rico, lo que complica un poquito la logística de las prácticas, pero para nosotros es importante que estén jugando porque eso quiere decir que van a estar en condición de juego”, señaló Williams.

La novena boricua en una serie amistosa en Nicaragua cuando se preparaban para los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. ( Suministrada )

El director ejecutivo también mencionó que la plantilla contará con 12 lanzadores, dos receptores, cuatro jardineros y seis jugadores versátiles que podrían defender cualquier posición. Sobre los pitchers comentó que podrían ser seis derecho y seis zurdos o cinco y siete, respectivamente.

“Yo no sé cómo están los demás equipos. Yo sí puedo decir que desde el 2017 que yo llevo administrando los equipos nacionales, este es uno de los equipos que más talento ha tenido para este tipo de competencia”, sostuvo.

“Hay que tener en cuenta que en Centroamérica hay países como Dominicana, Venezuela, México, Colombia, Nicaragua, que van también con sus mejores equipos. Es un torneo bien fuerte donde cada día hay que salir a jugar, pero sí puedo dar fe de que vamos a estar bien representados”, sentenció Williams.

La delegación viajará a Santo Domingo el 28 de julio, tres días antes de su debut.