Juan “Igor” González ha convertido la clasificación al Carnaval de Campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A en una costumbre.

El dirigente de los Azucareros de Yabucoa alcanzó este año su quinta participación en esta etapa en las últimas seis temporadas al mano de tres equipos distintos.

“Es un privilegio. Es una oportunidad de poder volver al Carnaval en cinco de los últimos seis años. Eso quiere decir que el trabajo se está viendo, el fruto se ve”, compartió el piloto en una conversación con Primera Hora .

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Su racha positiva comenzó en 2021 con los Grises de Humacao, equipo que eventualmente conquistó el campeonato nacional. Un año después repitió la hazaña con los Toritos de Cayey, que también terminaron levantando el título. En 2023 regresó al Carnaval con los Toritos, que finalizaron como subcampeones del torneo, y en 2024 volvió a colocar a la franquicia cayeyana entre los ocho mejores equipos del país.

La única ocasión en que González no logró avanzar al round robin fue en 2025, cuando dirigía a los Mets de Guaynabo. Aquella novena fue eliminada en la semifinal de la sección Metro tras ser barrida por los Guardianes de Dorado, luego de haber finalizado la regular en el primer puesto de su área con marca de 14-6.

“Eso quiere decir que el trabajo se esta viendo, el fruto se ve”, manifestó el seis veces ganador del Bate de Plata en las Grandes Ligas.

“Poder competir y con equipos diferentes no es fácil. Siempre he dicho que el Béisbol Doble A es el béisbol más difícil porque uno tiene que ser aquí psiquiatra, psicólogo, payaso y hasta loco a veces, pero Gracias a Dios, los muchachos tienen esa disciplina, el respeto a mi persona y todo ha salido bien en los equipos que ha dirigido”, añadió González.

Bajo su dirección, Yabucoa cerró la fase regular con récord de 13-7 y conquistó el campeonato de la sección Sureste al vencer en cinco juegos a los Leones de Patillas. Los Azucareros, además, comenzaron con fuerza el Carnaval de Campeones. El viernes superaron 4-1 a los Maratonistas de Coamo y el sábado añadieron otra victoria al imponerse 5-3 sobre los Petateros de Sabana Grande para arrancar con marca de 2-0. Están igualados en la tabla de posiciones con los Pescadores del Plata de Comerío.

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“Yabucoa es un gran equipo. Yabucoa es el equipo que mejor defiende, tiene un muy buen pitcheo y bateo. Es un equipo completo”, aseguró.

“Yo lo que les digo es que salgan a disfrutar del juego. Traten de hacer lo que ustedes saben hacer. No me traten de hacer más de lo que pueden hacer y eso me ha dado resultado”, continúo el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1996 y 1998.

Con una sequía de 30 años sin campeonato, González también busca transmitirle a los Azucareros un sentido de urgencia y hambre competitiva.

“Aquí no hay espacio para derrotas. Hay que buscar la victoria. Hay que desearla, quererla y tener hambre de ser campeón. Llevan 30 años sin ganar y hay que tener ese deseo y esa hambre de lograr ese título”, aseveró.

González se inició dirigiendo la Doble A en la temporada 2016 con la novena de su ciudad natal, el Melao Melao de Vega Baja. Fue despedido tras compilar récord de 3-11.