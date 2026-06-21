Los Azucareros de Yabucoa y los Pescadores del Plata de Comerío consiguieron el sábado su segunda victoria en el recién iniciado Carnaval de Campeones de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Ambos equipos encabezan la tabla de posiciones del round robin con marca de 2-0.

Yabucoa se impuso con pizarra 5-3 sobre los Petateros de Sabana Grande, que vieron detenida una cadena de nueve victorias, en el Estadio Rafael Milán Padró. Fue la primera derrota para los Petateros en la postemporada 2026.

El derecho Cristian González lanzó seis entradas con seis ponches y permitió tres carreras, una de ellas inmerecida, para apuntarse la victoria. En relevo, Luis Omar Dávila, Alberto Rosario, Jonnathdael González y Joan Román no permitieron anotaciones, y este último se apuntó el salvamento.

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Jan Hernández remolcó dos carreras y Kevin Santa bateó de 5-3 con tres anotadas.

Los Azucareros arrancaron el Carnaval con marca de 2-0, mientras Sabana Grande juega para 1-1.

Mientras, tres lanzadores se combinaron por los Pescadores del Plata para pintar de blanco 4-0 a los campeones defensores Mulos de Juncos en el Estadio Mariano “Niní” Meaux. Comerío ahora suma seis victorias consecutivas.

El estelar zurdo Héctor Hernández trabajó los primeros siete episodios con ocho ponches y apenas tres hits permitidos para llevarse el triunfo. Completaron la blanqueada Alexis Ortiz y Kelvin Román.

A la ofensiva, Luis Colón sacudió un jonrón y Kevin Millet impulsó dos carreras. Comerío colocó su marca en 2-0, mientras Juncos cayó a 0-2.

A palo limpio Hormigueros

En el Estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel, los Libertadores de Hormigueros apabullaron 10-2 a los Maratonistas de Coamo con una ofensiva de 15 hits, nueve de ellos conectados por Ramón Agosto, Adriel Acevedo y Jhenzel Figueroa.

Hormigueros aseguró la ventaja desde la cuarta entrada con un grand slam de Carlos Lugo. El zurdo Omar Meléndez lanzó seis entradas para llevarse la victoria por los Libertadores, que ahora juegan para 1-1. Los Maratonistas tienen marca de 0-2.

Primera de Hatillo

Por su parte, el derecho Rawell Rivera lanzó la ruta completa en la victoria 2-1 de los Tigres de Hatillo sobre los Gigantes de Carolina en el estadio Rafael “Fello” Marrero de Florida. Ambos equipos juegan para 1-1.

Rivera, invicto con 5-0 en la postemporada 2026, ponchó a cuatro, permitió seis hits y concedió una base por bolas. Ángel “Gallo” Rosa sacudió un cuadrangular por los Tigres, que hicieron historia al apuntarse su primer triunfo en un Carnaval de Campeones.

La acción del Carnaval de Campeones se reanudará el próximo viernes con cuatro juegos, desde las 8:00 p.m.