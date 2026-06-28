Arlington, Texas. Treinta minutos en cancha le bastaron a Lionel Messi para seguir ampliando su marca de goles en el Mundial y elevar la moral de la campeona vigente Argentina para las rondas decisivas.

El astro, que arrancó en el banco de suplentes e ingresó promediendo el complemento, anotó de tiro libre el gol que sentenció la victoria 3-1 sobre Jordania el sábado en el estadio de los Cowboys de Dallas. Ese tanto le pemitió a sus 39 años recién cumplidos sumar un total de 19 como artillero histórico de la Copa del Mundo.

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Messi, además, logró otro hito en su trayectoria: se convirtió en el primer jugador que anota goles en siete partidos consecutivos del certamen.

¡EL CAMPEÓN CON PASO PERFECTO!



Argentina cerró invicto la fase de grupos ante Jordania, quien se despidió del Mundial 2026.



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Giovanni Lo Celso, de tiro libre, y un penal de Lautaro Martínez también contribuyeron para que la Albiceleste cierre una primera ronda perfecta por primera vez desde 2014 y ponga en foco su próximo objetivo: la novata Cabo Verde.

Con la clasificación asegurada y la mira puesta en lo que viene, Argentina encaró su último compromiso de la ronda inicial con una formación alternativa y el capitán Messi en el banco de suplentes.

“Ahora se viene lo bueno”, dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni.

Con excepción del arquero Emiliano Martínez y el delantero Lautaro Martínez, el técnico Lionel Scaloni dispuso nueve cambios respecto a la victoria ante Austria, con Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz a la cancha.

Jordania, que para sorpresa de sus fanáticos arrancó con su delantero estrella Mousa Altamari en la banca, pasó a convertirse en un laboratorio de ensayos para la Albiceleste tras confirmarse que enfrentará en dieciseisavos a Cabo Verde, la única de las debutantes que sigue en carrera, el viernes en Miami.

Con los antecedentes de su próximo rival sobre la mesa –rescató empates impensados ante España y Uruguay con Vozinha como guardián del arco—, Argentina dispuso ante los jordanos un planteo más ofensivo, con los artilleros Martínez y Julián Álvarez compartiendo el ataque y más amplitud por las bandes.

Con el mediocentro Leandro Paredes como punto de partida, Argentina fue paciente para romper el cerco defensivo de los jordanos. Sin pelotazos, cuidando la pelota y moviéndola de un lado al otro de la campo hasta encontrar la grieta para lastimar.

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A los 17 minutos, Martínez recibió una dura entrada de Mohannad Abutaha al borde del área. Con Messi, el dueño de las pelotas paradas, observándolo desde la banca, Lo Celso ejecutó el tiro libre con un providencial zurdazo al ángulo, que contó con la complicad del arquero Yazeed Abulaila, más recostado al otro palo.

“Es una emoción muy grande, debutar en un Mundial con un gol”, dijo el volante del Real Betis que se quedó afuera del Mundial de Qatar por una lesión.

Martínez también fue decisivo para la jugada que derivó en el penal que él mismo ejecutó. Tras un tiro de esquina, el máximo artillero extranjero en la historia del Inter de Milan estrelló el balón en el travesaño y luego buscó el rebote para tirar el centro al área para Senesi, quien recibió una patada en cabeza cuando Nizar Alrashdan quiso despejar el balón. El árbitro rumano István Kovács fue convocado por el VAR a revisar la jugada y sancionó la falta.

El “Toro” Martínez lanzó un derechazo medio para el lado contrario al que se arrojó el guardameta jordano. Fue su primer gol en dos mundiales disputados.

“Los chicos han hecho un buen partido. Pudimos darle minutos a todos y eso nos pone contentos”, dijo Scaloni. “Lo Celso no pudo estar en el anterior Mundial, Lautaro no había podido convertir”.

En el arranque del complemento, Jordania soprendió a los sudamericanos con una jugada de toques que terminaron con el recién ingresado Altamari ganándole la espalda a Paredes para anotar el descuento a los 55 minutos. Fue el primer gol que le han convertido al “Dibu” Martínez en el certamen.

Ante el desconcierto, Scaloni mandó a Messi al campo por Martínez a los 60 minutos. Su ingreso frenó el ímpetu de los jordanos, que volvieron a replegarse en su campo para evitar males mayores,

De nada sirvió. El astro pateó uno de sus tiros libres marca registrada, con la colaboración de una barrera rival mal plantada a los 61 minutos.